Это дерево не с новогодними шарами, а с тетеревами. Полюбуйтесь коммуналкой в заповеднике

Необычный кадр сделал фотограф в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленобласти. Перед вами не воробьи или свиристели, а тетерева. Их люди встречают нечасто и обычно по одиночке.



Фотографию дерева, усеянного толстенькими птицами, как ёлка шарами, заповедник опубликовал в своих соцсетях 24 декабря. Тетеревов здесь больше 20. В стаи они собираются только зимой, летом же живут парами или полигамными семьями.

