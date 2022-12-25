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    Это дерево не с новогодними шарами, а с тетеревами. Полюбуйтесь коммуналкой в заповеднике

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    Необычный кадр сделал фотограф в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленобласти. Перед вами не воробьи или свиристели, а тетерева. Их люди встречают нечасто и обычно по одиночке.

    Фотографию дерева, усеянного толстенькими птицами, как ёлка шарами, заповедник опубликовал в своих соцсетях 24 декабря. Тетеревов здесь больше 20. В стаи они собираются только зимой, летом же живут парами или полигамными семьями.

    Тетерева известны своим брачным нарядом: хвостом в виде лиры и красными бровями, налитыми кровью. Фотографии их танцев смотрите на «Фонтанке».

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    Ленинградская областьЖивотныеЗаповедникПтицыТетеревНижне-Свирский заповедник
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