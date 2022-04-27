Жара на тетеревиных токах. Петербургский зоолог снял танцы и услышал песни

Танцы нарядных тетеревов показывает 27 апреля зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» . По его словам, ток сейчас в самом разгаре: территория поделена, каждый самец защищает свой участок и исполняет песню — бормотание. В хорошую погоду их слышно за несколько километров. Женихи устраивают драки: бьют друг друга крыльями и когтистыми лапами, а клювом пытаются болезненно ущипнуть противника за набухшую бровь.

Тетерева из года в год токуют в одном и том же месте. В Ленинградской области известны тока, возраст которых составляет десятки лет. На одном токовище могут одновременно находиться более 30 самцов. Они слетались сюда с конца февраля, чтобы делить территорию. А со второй половины апреля ток начинают посещать тетерки, чтобы выбрать самого яркого и сильного, с их точки зрения, самца. В мае самки отложат яйца и без участия самцов вырастят потомство. А самцы уже без самок будут каждое утро исправно приходить на ток и бормотать до середины июня, пока у них не начнется линька.



«Самцы внешне отличаются от самок. Они крупнее. Имеют блестяще-чёрное оперение с фиолетовым отливом на голове, шее и спине. Хвост своим очертанием напоминает лиру. Окраска самки — пёстрая. Свой изумительный хвост в форме лиры тетерев запрокидывает на спину. Таким образом он зрительно увеличивает свои размеры перед конкурентами. Во время брачного периода у самцов брови наливаются кровью, реально эрегируют, увеличиваясь в размере в сотни раз, отчего птица выглядит эффектно и воинственно. Вне брачного периода брови у тетерева еле заметны: красная полоска над глазом в ширину достигает всего нескольких миллиметров», — рассказывает Павел Глазков.

