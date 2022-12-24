Генконсул РФ: Из Хургады вывезли последних застрявших туристов

«Сегодня вечером из Хургады в Москву рейсом авиакомпании Red Wings вылетела последняя группа российских туристов — клиентов туроператора Tez Tour, остававшихся в этом египетском городе из-за проблем, возникших ранее у компании iFly», — приводит агентство слова генерального консула.

Вечером 24 декабря из Хургады в Россию вылетела последняя группа российских туристов, застрявших в Египте из-за проблем авиакомпании iFly. Об этом ТАСС сообщил генконсул Виктор Воропаев.

Ранее на этой неделе домой вернули более 2000 застрявших в Египте не по своей воле туристов.



Рейсы авиакомпании iFly были отменены из-за ограничения воздушного пространства Иордании с 15 декабря. Компания предлагала пролететь альтернативным маршрутом — через Сирию, но эту идею не оценили в Росавиации, маршрут сочли небезопасным.

