Из Египта вывезли более 2 тысяч застрявших там россиян

Более 2 тысяч российских туристов, застрявших в Египте из-за отмены рейсов, уже вернулись на родину. Об этом 20 декабря пишет ТАСС со ссылкой на Tez Tour.
По данным туроператора, большую часть туристов рассчитывают вывезти до конца недели. А с теми, кто останутся в «курортном плену», будут работать «в индивидуальном порядке».
Ранее стало известно, что МИД РФ совместно с Росавиацией решает проблему с запретом на полеты российских лайнеров с двойной регистрацией через Иорданию. В ведомстве надеются, что вопросы по поводу безопасности отечественных воздушных будут сняты.
«Фонтанка» писала, что российские туристы застряли в Египте из-за отмены рейсов авиакомпании iFly в связи с ограничением воздушного пространства Иордании с 15 декабря. Как пишет РИА Новости, небо также закрыли для самолетов компаний Nordwind Airlines и «Икар». iFly пыталась выстроить альтернативный маршрут над Сирией, но Росавиация сочла идею небезопасной.