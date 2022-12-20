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    Из Египта вывезли более 2 тысяч застрявших там россиян

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    Более 2 тысяч российских туристов, застрявших в Египте из-за отмены рейсов, уже вернулись на родину. Об этом 20 декабря пишет ТАСС со ссылкой на Tez Tour.

    По данным туроператора, большую часть туристов рассчитывают вывезти до конца недели. А с теми, кто останутся в «курортном плену», будут работать «в индивидуальном порядке».

    Ранее стало известно, что МИД РФ совместно с Росавиацией решает проблему с запретом на полеты российских лайнеров с двойной регистрацией через Иорданию. В ведомстве надеются, что вопросы по поводу безопасности отечественных воздушных будут сняты.

    «Фонтанка» писала, что российские туристы застряли в Египте из-за отмены рейсов авиакомпании iFly в связи с ограничением воздушного пространства Иордании с 15 декабря. Как пишет РИА Новости, небо также закрыли для самолетов компаний Nordwind Airlines и «Икар». iFly пыталась выстроить альтернативный маршрут над Сирией, но Росавиация сочла идею небезопасной.

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