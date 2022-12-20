Из Египта вывезли более 2 тысяч застрявших там россиян

Более 2 тысяч российских туристов, застрявших в Египте из-за отмены рейсов, уже вернулись на родину. Об этом 20 декабря пишет ТАСС со ссылкой на Tez Tour.



По данным туроператора, большую часть туристов рассчитывают вывезти до конца недели. А с теми, кто останутся в «курортном плену», будут работать «в индивидуальном порядке».



Ранее стало известно, что МИД РФ совместно с Росавиацией решает проблему с запретом на полеты российских лайнеров с двойной регистрацией через Иорданию. В ведомстве надеются, что вопросы по поводу безопасности отечественных воздушных будут сняты.

