Застрявших в Египте россиян отправят в Петербург

Почти полсотни клиентов туроператора FUN&SUN, застрявших в Египте из-за отмены рейсов авиакомпании iFly, прилетят в Петербург, заявил генеральный директор компании Владимир Рубцов.



Как пишет 17 декабря «Интерфакс» со ссылкой на Рубцова, в субботу примерно 140 человек прилетят в Петербург на рейсе авиакомпании Red Wings. Затем их отправят в конечные пункты назначения — в Москву и Екатеринбург.



Как объяснил гендиректор, у Red Wings нет проблем с полётами в Египет, потому что её самолеты могут летать над Турцией. А для iFly закрылся альтернативный маршрут над Иорданией.

