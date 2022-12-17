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    Застрявших в Египте россиян отправят в Петербург

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    2 комментария

    Почти полсотни клиентов туроператора FUN&SUN, застрявших в Египте из-за отмены рейсов авиакомпании iFly, прилетят в Петербург, заявил генеральный директор компании Владимир Рубцов.

    Как пишет 17 декабря «Интерфакс» со ссылкой на Рубцова, в субботу примерно 140 человек прилетят в Петербург на рейсе авиакомпании Red Wings. Затем их отправят в конечные пункты назначения — в Москву и Екатеринбург.

    Как объяснил гендиректор, у Red Wings нет проблем с полётами в Египет, потому что её самолеты могут летать над Турцией. А для iFly закрылся альтернативный маршрут над Иорданией.

    Пассажирам авиакомпании iFly, которые зависли в аэропортах на пути в Египет, уже пообещали вернуть деньги в полном объёме.

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    Комментарии 2

    26659709717 Дек 2022 в 18:52
    То есть, каждая компания с каждой страной самостоятельно договаривается!? ДуррДомсс!
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