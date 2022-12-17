Застрявшим на пути в Египет россиянам вернут деньги за туры

Пассажирам авиакомпании iFly, которые зависли в аэропортах на пути в Египет, вернут деньги за туры в полном объеме, пообещал туроператор TEZ TOUR утром 17 декабря.



Как говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс», авиакомпания iFly уведомила TEZ TOUR о невозможности выполнения рейсов в Египет с 15 по 19 декабря. Клиентам туроператора, чьи вылеты были запланированы на эти даты, вернут деньги.



«Клиенты TEZ TOUR, ожидающие вывозных рейсов с курортов Египта, сгруппированы в нескольких отелях категории 5* с питанием. Это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт. Все туристы в ближайшее время получат дополнительное уведомление о дате и условиях выполнения обратных вылетов. В настоящий момент авиакомпания изыскивает варианты вывоза пассажиров, а также прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с ФАВТ с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря», — заверили представители туроператора.

