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    Застрявшим на пути в Египет россиянам вернут деньги за туры

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    3 комментария

    Пассажирам авиакомпании iFly, которые зависли в аэропортах на пути в Египет, вернут деньги за туры в полном объеме, пообещал туроператор TEZ TOUR утром 17 декабря.

    Как говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс», авиакомпания iFly уведомила TEZ TOUR о невозможности выполнения рейсов в Египет с 15 по 19 декабря. Клиентам туроператора, чьи вылеты были запланированы на эти даты, вернут деньги.

    «Клиенты TEZ TOUR, ожидающие вывозных рейсов с курортов Египта, сгруппированы в нескольких отелях категории 5* с питанием. Это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт. Все туристы в ближайшее время получат дополнительное уведомление о дате и условиях выполнения обратных вылетов. В настоящий момент авиакомпания изыскивает варианты вывоза пассажиров, а также прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с ФАВТ с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря», — заверили представители туроператора.

    Как писала «Фонтанка», рейсы отменили из-за ограничения воздушного пространства Иордании. iFly пыталась перестроить маршрут через Сирию, но безуспешно.

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    Комментарии 3

    25267490117 Дек 2022 в 14:50
    Интересно?Патриоты орали и обвиняли Украину в том, что она не закрыла воздушное пространство для сбитого Боинга, а теперь эти же патриоты хотели направить самолёты через Сирию.
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