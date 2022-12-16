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    iFly не будет летать в Египет как минимум до 19 декабря

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    Авиакомпания iFly отменяет рейсы в Египет как минимум до 19 декабря, с 20 планирует их возобновить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

    В данный момент iFly ищет способы возвращения своих клиентов из Хургады и Шам-эш-Шейха. Параллельно компания не оставляет попыток согласовать документы с Федеральным агентством воздушного транспорта, чтобы продолжить полеты в Египет. О том, как вернуть деньги за билеты, пассажиры могут узнать в местах их приобретения.

    Накануне рейсы авиакомпании из Москвы в Египет отменили из-за ограничения воздушного пространства Иордании. Росавиация дважды рекомендовала пересадить пассажиров на самолеты других перевозчиков. iFly пыталась перестроить маршрут через Сирию, но безуспешно.

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