На Белоостровском кладбище с почестями похоронили бывшего заключенного-бойца ЧВК

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Белоостровском кладбище в Петербурге 24 декабря состоялась церемония погребения бывшего заключённого Рязанской колонии, завербованного в ЧВК «Вагнер», Дмитрия Меньшикова. О месте его захоронения почти две недели спорили петербургские чиновники и бизнесмен Евгений Пригожин.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как сообщает корреспондент «Фонтанки», накануне похорон медиа, связанные с Пригожиным, анонсировали их как публичное мероприятие и сообщили, что для его посещения от метро «Беговая» будет организован трансфер. Пассажирами четырёх автобусов стали в том числе студенты, школьники, военные и люди зрелого возраста. Чтобы найти автобусы, возле метро «Беговая» поставили людей с табличками. Ответить на вопрос корреспондента, кто такой Меньшиков, похороны которого анонсированы, они не смогли.



Церемония похорон состоялась в полдень. Возле гроба с последним словом выступили назвавшиеся общественниками и неравнодушными людьми. Предприниматель Александр Колос (в 2021 году шел на выборы от партии «Родина») заявил, что Меньшиков, «истекая кровью, отказался бросить своих ребят и отказался от эвакуации». «Как же потом могли свои бросить его? Похоронить, где попало. Мы не бросаем своих», — подытожил он.

Одна из женщин, выступавшая возле гроба, прочитала с телефона стихотворение и прокричала: «Правда будет за нами!» Один из выступавших поблагодарил родителей, «воспитавших такого сына» (Меньшиков — сирота. — Прим. ред.). От администрации города на могилу возложили цветы чиновники администрации Курортного района.



Провожал в последний путь Меньшикова почетный караул. Перед погребением был дан залп из стрелкового оружия.

Меньшикова похоронили на воинском участке. Могилу выкопали за два дня до похорон. Это исключение (обычно могилы копают за несколько часов до похорон). По информации «Фонтанки», о нём попросили представители ЧВК. В тот же день, когда выкопали могилу, фотографию с ямой распространили медиа Пригожина. С претензией о том, что Меньшикова отказываются хоронить на Аллее Славы, его соратники выступили 11 декабря.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Один из создателей ЧВК «Вагнер» — ныне глава «Лиги ветеранов» Андрей Трошев сообщил об этом в письме губернатору Александру Беглову. Смольный же парировал, что такой аллеи на кладбище нет. После требований представителей ЧВК чиновники создали Аллею Доблести для захоронения участников спецоперации, не относящихся к Минобороны.



Однако Евгений Пригожин продолжал настаивать на некой не существующей юридически Аллее Героев (точнее, такая существует, но не на кладбищах, и на ней устанавливаются бюсты дважды Героев СССР или РФ). В письмах спикерам Госдумы, СовФеда он призывал в Петербург «чрезвычайную комиссию». Петербургские власти в лице вице-губернатора Кирилла Полякова говорили, что не понимают, чего от них хочет Пригожин. Поляков призывал не использовать ситуацию с гибелью заключённого-сироты для решения политических вопросов и добавлял, что в виде исключения власти готовы похоронить Меньшикова на воинском участке; однако это не является ни Аллей Славы, ни Аллеей Героев, которых требовали представители ЧВК.



22 декабря Пригожин заявил: «Мы добились того, чтобы боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Меньшиков был захоронен на Аллее Героев Белоостровского кладбища».

