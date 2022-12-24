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    Водителей в России хотят наказывать за вождение под воздействием лекарств

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    МВД подготовило проекта закона, который по-новому излагает примечание к статье 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»), сообщает 24 декабря ТАСС.

    В частности, предлагается привлекать водителей к ответственности за управление транспортом под воздействием лекарств, не содержащих этиловый спирт и при этом ухудшающих внимание и реакцию. Новая редакция устанавливает запрет на употребление аналогов наркотиков и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ.

    Водитель будет нести ответственность, когда медосвидетельствование выявит «иные вызывающие опьянение вещества, в том числе входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшившие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам».

    В действующем КоАП такого нет. В пояснительной записке говорится, что данные меры нужны для изменений в соответствующий приказ Минздрава и уточнения порядка проведения медицинского освидетельствования

    Законопроект, как планируется, вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

    Конституционный суд (КС) в конце ноября выявил в действующем законодательстве пробел, который не позволяет однозначно определить наличие у водителя автомобиля «лекарственного опьянения» и затрудняет решение вопроса о применении штрафных санкций за вождение в таком состоянии. В опубликованном постановлении КС отмечалось, что федеральному законодателю надлежит незамедлительно устранить обнаруженный правовой пробел и вытекающую из него неопределенность критериев установления состояния опьянения, вызываемого употреблением лекарственных препаратов.

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