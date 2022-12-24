Водителей в России хотят наказывать за вождение под воздействием лекарств

МВД подготовило проекта закона, который по-новому излагает примечание к статье 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»), сообщает 24 декабря ТАСС.
В частности, предлагается привлекать водителей к ответственности за управление транспортом под воздействием лекарств, не содержащих этиловый спирт и при этом ухудшающих внимание и реакцию. Новая редакция устанавливает запрет на употребление аналогов наркотиков и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Водитель будет нести ответственность, когда медосвидетельствование выявит «иные вызывающие опьянение вещества, в том числе входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшившие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам».
В действующем КоАП такого нет. В пояснительной записке говорится, что данные меры нужны для изменений в соответствующий приказ Минздрава и уточнения порядка проведения медицинского освидетельствования
Законопроект, как планируется, вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.