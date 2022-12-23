Более 210 тысяч человек во Франции подписали петицию с требованием переиграть финал ЧМ

Петиция с требованием переиграть финальный матч Чемпионата мира по футболу появилась на французской платформе Mesopinions. На момент публикации новости 23 декабря её подписали более 210 тысяч человек.



«Судейство было абсолютно продажным, не было пенальти, был фол на Мбаппе при 2-м голе [Аргентины]!» — написал автор петиции (перевод по «Газете.Ru»).



До этого президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ заявил об отправке письма главе Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). В нём он указывал на провокации в адрес французского форварда Килиана Мбаппе со стороны игроков Аргентины.

