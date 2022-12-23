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    Фонду «Круг добра» выделят грант на 70 млрд рублей

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    Правительство РФ выделит фонду «Круг добра» грант размером почти 70 млрд рублей на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями. Об этом в ходе заседания кабмина 23 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    По его словам, за счёт выделяемых средств продолжится обеспечение больных детей со сложными диагнозами медицинской помощью, в том числе и за границей. Будут приобретены необходимые лекарства, медизделия и технические средства реабилитации.

    Мишустин также отметил, за почти два года работы фонда его помощь получили уже около 5 тыс. ребят.

    Ранее «Фонтанка» писала, что, по прогнозам, к концу этого года объём детского фонда «Круг добра», куда перечисляется часть от заработка россиян, имеющих доход более 5 млн рублей, достигнет 80 млрд рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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