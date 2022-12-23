Бастрыкин поручил петербургскому СК забрать у полиции дело «золотого сына» на Porsche

Председатель комитета ждёт, что, в случае передачи материалов в производство его ведомства, подчинённые в Петербурге тщательно изучат все обстоятельства и дадут всестороннюю правовую оценку произошедшему.

Как сообщили в пресс-службе СКР 23 декабря, петербургскому следствию поручено инициировать передачу дела о ДТП на КАД, которое находится в производстве полиции.

Авария на 117-м километре КАД случилась накануне ночью. Porsche Cayenne S не выдержал дистанцию, которую требовала скверная погода, и столкнулся сначала с Opel Astra, потом с Toyota Camry. Погибла 60-летняя женщина, ехавшая в первой машине.

За рулём Porsche оказался 21-летний Денис Савинов. По данным полиции, трезвым он не был. «Фонтанка» писала, что молодой человек попадался на регулярном нарушении ПДД. Суд заключил его под стражу.