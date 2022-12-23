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    Бастрыкин поручил петербургскому СК забрать у полиции дело «золотого сына» на Porsche

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    4 комментария

    Александр Бастрыкин поручил петербургскому Следкому взяться за расследование смертельной аварии, которую устроил сын уважаемого в Ломоносове бизнесмена.

    Как сообщили в пресс-службе СКР 23 декабря, петербургскому следствию поручено инициировать передачу дела о ДТП на КАД, которое находится в производстве полиции.

    Председатель комитета ждёт, что, в случае передачи материалов в производство его ведомства, подчинённые в Петербурге тщательно изучат все обстоятельства и дадут всестороннюю правовую оценку произошедшему.

    Авария на 117-м километре КАД случилась накануне ночью. Porsche Cayenne S не выдержал дистанцию, которую требовала скверная погода, и столкнулся сначала с Opel Astra, потом с Toyota Camry. Погибла 60-летняя женщина, ехавшая в первой машине.

    За рулём Porsche оказался 21-летний Денис Савинов. По данным полиции, трезвым он не был. «Фонтанка» писала, что молодой человек попадался на регулярном нарушении ПДД. Суд заключил его под стражу.

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    Комментарии 4

    Свободу Лёхе!23 Дек 2022 в 02:09
    Неужели кого-то ещё интересует, чем интересуется.., извиняюсь, Бастрыкин?) - Не расслабляйся, есть много таких! ) - Согласен..) - С чем?! - Господи, совсем я уже согласен! - Заразился что ли? - Нет-нет, просто следующую не открыл ещё! - Откроешь? - Господи, спасибо, я понял откуда это идёт: "Нам не оставили выбора!" )))- Лёха, не будь придурком, посмотри кого ты "сейчас" читаешь! - Можно ли об этом говорить? - Если.. искренне, кто тебе мешает?! - Ну.., если что.., О.Генри я читаю, неспеша.. - Почему - неспеша?! - Ни кто меня не подгоняет! ) - Что пытаешься ты уловить?! ) - Если честно.., пытаюсь.., пока что.., угадать.., что заставляет людей.. - писать! ) Ведь так много прекрасных возможных.. - Действий! ) С другой стороны.. - Сложно(!)) Гениев понять.. и - Действуют и.. - Пишут! ) Думаю.., как люди научились изучать.. - Кристаллы, так же и людей легко изучить..) Те же - Свойства, те же.. - разрушения, Люди.. - Минералы! ) А.., Ленин.. - Гриб?..)
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