Беглов: В Петербурге около полутора тысяч койко-мест в стационарах для больных коронавирусом

Петербург создал порядка полутора тысяч койко-мест мобильного резерва в стационарах в период коронавируса. Об этом 22 декабря сообщил губернатор Александр Беглов.
«Мы плавно вывели город на очень низкое плато. Это казалось практически невозможным. Когда число заболевших доходило до 300 тысяч, надо было удержать ситуацию. Поликлиники и стационары работали под огромной нагрузкой с учетом того, что медперсонал тоже болел. Город никогда не сталкивался с такой нагрузкой в последние десятилетия», - сказал Беглов в эфире телеканала 78.
Градоначальник отметил, что в Петербурге ввели четыре корпуса-трансформера: в госпитале ветеранов войн, городской больнице №33 в Колпино, больнице Святого Луки, больнице Святого Георгия. Накануне приняли пятый трансформер – новый корпус Александровской больницы. Это современный сосудистый центр на 335 коек, в котором при необходимости разворачивается инфекционный стационар на 415 мест.
В целом у Петербурга теперь есть порядка полутора тысяч койко-мест мобильного резерва, добавил губернатор.
Ранее пациенты «красной зоны» больницы Святого Георгия пожаловались на то, что им там приходится лежать в коридорах. В комитете по здравоохранению назвали это «временной внештатной ситуацией» и обещали вскоре перевести таких пациентов по палатам.
Как отмечала «Фонтанка», Петербург обогнал Москву по суточной госпитализации с коронавирусом.