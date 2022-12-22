Боевые коты из «Крестов» нуждаются в помощи

В Петербурге на старой территории следственного изолятора «Кресты» все еще живут кошки. Пока что животных подкармливает медсестра Нина Ивановна, но какое будущее ждет зверей, неизвестно.



«Сейчас они могут перемещаться по всему периметру и сами добывают еду, в основном ночью. Но зимой это сложно. <...> Они хорошие, многие стерилизованы, но не очень социализированные. Боятся людей, потому что многого насмотрелись», – рассказала она корреспонденту 47news.