    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, ю-з

    750мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd72.13eur76.64

    Боевые коты из «Крестов» нуждаются в помощи

    487
    обсудить
    Фото: 47news
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге на старой территории следственного изолятора «Кресты» все еще живут кошки. Пока что животных подкармливает медсестра Нина Ивановна, но какое будущее ждет зверей, неизвестно.

    «Сейчас они могут перемещаться по всему периметру и сами добывают еду, в основном ночью. Но зимой это сложно. <...> Они хорошие, многие стерилизованы, но не очень социализированные. Боятся людей, потому что многого насмотрелись», – рассказала она корреспонденту 47news.

    Нина Ивановна
    Нина ИвановнаФото: 47news
    ПоделитьсяПоделиться

    Сейчас Нина Ивановна работает в колонии-поселении на улице Академика Лебедева, а в старые «Кресты» приходит покормить котов. Комплекс зданий решили передать корпорации «Дом.РФ», и что теперь будет с кошками, непонятно.

    «Наверное, полгода ходила по всяким инстанциям: и к депутатам, и в разные службы обращалась. Ответ один: зоозащитной организации в Санкт-Петербурге не существует», — пожаловалась медсестра.

    Фото: 47news
    Фото: 47news
    Фото: 47news
    Фото: 47news
    Фото: 47news
    ПоделитьсяПоделиться

    Тех кошек, которых можно поймать, женщина готова передать в добрые руки. Она сразу предупреждает: будет непросто. Животные не привыкли ни к рукам, ни к жизни в квартире. Человека не уважают, лоток не знают.

    По подсчетам Нины Ивановны, сейчас в «Крестах» живет примерно 30 животных. Они уже привыкли к этому месту и в чужие руки не даются. Их покровительница считает, что лучше всего кошек было бы оставить на территории изолятора: «Просто как часть истории. Существуют же эрмитажные коты?»

    Фото: 47news
    Фото: 47news
    Фото: 47news
    Фото: 47news
    ПоделитьсяПоделиться

    О крестовских котах «Фонтанка» уже писала. Приглядеться к ним повнимательнее можно, читая наш репортаж.

    Фото: 47news
    Нина Ивановна
    Нина ИвановнаФото: 47news

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close