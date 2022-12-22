Боевые коты из «Крестов» нуждаются в помощи

В Петербурге на старой территории следственного изолятора «Кресты» все еще живут кошки. Пока что животных подкармливает медсестра Нина Ивановна, но какое будущее ждет зверей, неизвестно.
«Сейчас они могут перемещаться по всему периметру и сами добывают еду, в основном ночью. Но зимой это сложно. <...> Они хорошие, многие стерилизованы, но не очень социализированные. Боятся людей, потому что многого насмотрелись», – рассказала она корреспонденту 47news.
Сейчас Нина Ивановна работает в колонии-поселении на улице Академика Лебедева, а в старые «Кресты» приходит покормить котов. Комплекс зданий решили передать корпорации «Дом.РФ», и что теперь будет с кошками, непонятно.
«Наверное, полгода ходила по всяким инстанциям: и к депутатам, и в разные службы обращалась. Ответ один: зоозащитной организации в Санкт-Петербурге не существует», — пожаловалась медсестра.
Тех кошек, которых можно поймать, женщина готова передать в добрые руки. Она сразу предупреждает: будет непросто. Животные не привыкли ни к рукам, ни к жизни в квартире. Человека не уважают, лоток не знают.
По подсчетам Нины Ивановны, сейчас в «Крестах» живет примерно 30 животных. Они уже привыкли к этому месту и в чужие руки не даются. Их покровительница считает, что лучше всего кошек было бы оставить на территории изолятора: «Просто как часть истории. Существуют же эрмитажные коты?»
О крестовских котах «Фонтанка» уже писала. Приглядеться к ним повнимательнее можно, читая наш репортаж.