Жителя Петербурга будут судить после попытки устроить сына в школу в пяти минутах от дома

Решение отдать ребёнка в ближайшую школу обернулось уголовным преследованием для жителя Петербурга, зарегистрированного в Сибири. Ему не повезло принести сомнительные документы в гимназию, где уже родились два аналогичных дела.



Как сообщили в прокуратуре Петербурга 22 декабря, к суду готовится 37-летний уроженец города Нерюнгри Республики Саха. Ему предъявлено обвинение в использование заведомо подложного документа.



Согласно материалам дела, оформляя своего сына в первый класс в Петроградском районе, он приложил фиктивное свидетельство о регистрации по месту пребывания.

