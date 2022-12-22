Жителя Петербурга будут судить после попытки устроить сына в школу в пяти минутах от дома

Решение отдать ребёнка в ближайшую школу обернулось уголовным преследованием для жителя Петербурга, зарегистрированного в Сибири. Ему не повезло принести сомнительные документы в гимназию, где уже родились два аналогичных дела.
Как сообщили в прокуратуре Петербурга 22 декабря, к суду готовится 37-летний уроженец города Нерюнгри Республики Саха. Ему предъявлено обвинение в использование заведомо подложного документа.
Согласно материалам дела, оформляя своего сына в первый класс в Петроградском районе, он приложил фиктивное свидетельство о регистрации по месту пребывания.
По информации «Фонтанки», отец рассчитывал, что семилетний мальчик в сентябре начнёт учиться в гимназии № 67 на улице Профессора Попова. Выбор учебного заведения, вероятнее всего, объясняется близостью к дому. Семья живёт в пяти минутах пешком, но не по прописке — она в Сибири.
Получить временную регистрацию по месту проживания, похоже, не удалось. В документе, вызвавшем сомнения у проверяющих, указан другой близкий к школе адрес.
Это уже третье уголовное дело по итогам проверки потенциальных первоклассников 67-й гимназии, о котором сообщает прокуратура.
Материалы в отношении 37-летнего отца направлены в мировой суд. Санкции пятой части статьи 327, которую ему вменяют, предусматривают в том числе арест сроком до полугода. Опыт матерей, попавшихся на аналогичной хитрости, даёт ему надежду на прекращение дела.