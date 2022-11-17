В гимназии на Петроградской стороне нашли ещё одного «неродного» первоклашку. Под следствием мать

Обвинение в использовании заведомо подложного документа предъявлено 37-летней уроженке Анапы, сообщает прокуратура Петербурга 17 ноября. Из материалов следует, что женщина воспользовалась поддельной регистрацией, устраивая дочь в гимназию с углубленным изучением английского и испанского на улице Профессора Попова.

Набор этого года в первый класс гимназии № 67 на Петроградской стороне дал старт новому уголовному делу. По версии дознания, с регистрацией слукавила мать девочки из Приморского района города.

На бумаге выходило, что девочка живёт в нескольких минутах пешком от школы, на деле ездить ей предстояло из Приморского района.



«Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре.



На использовании фейковой регистрации ранее поймали ещё одну женщину, которая привела ребёнка в первый класс 67-й гимназии.



Уголовное преследование ещё двух матерей, решившихся на хитрость ради обучения детей в Петроградском районе, закончилось штрафом в 5 тысяч рублей.

