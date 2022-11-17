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    В гимназии на Петроградской стороне нашли ещё одного «неродного» первоклашку. Под следствием мать

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    Набор этого года в первый класс гимназии № 67 на Петроградской стороне дал старт новому уголовному делу. По версии дознания, с регистрацией слукавила мать девочки из Приморского района города.

    Обвинение в использовании заведомо подложного документа предъявлено 37-летней уроженке Анапы, сообщает прокуратура Петербурга 17 ноября. Из материалов следует, что женщина воспользовалась поддельной регистрацией, устраивая дочь в гимназию с углубленным изучением английского и испанского на улице Профессора Попова.

    На бумаге выходило, что девочка живёт в нескольких минутах пешком от школы, на деле ездить ей предстояло из Приморского района.

    «Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре.

    На использовании фейковой регистрации ранее поймали ещё одну женщину, которая привела ребёнка в первый класс 67-й гимназии.

    Уголовное преследование ещё двух матерей, решившихся на хитрость ради обучения детей в Петроградском районе, закончилось штрафом в 5 тысяч рублей.

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