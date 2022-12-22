В центре Петербурга наледь упала на молодого мужчину

Одним из травмированных в гололедную среду оказался 21-летний мужчина, который угодил под наледь на Лиговском проспекте в Петербурге.



Как сообщили в администрации Центрального района, молодой человек накануне пострадал на Лиговском проспекте, 44. Его доставили в Мариинскую больницу. По информации пресс-службы, задерживаться там пациент не пожелал и самовольно покинул больницу.

Семиэтажный дом на Лиговском проспекте, 44, находится под управлением ЖКС-4 Центрального района.

В администрации уточнили, что УК района на фоне перепадов температур и ледяного дождя накануне усилили обработку территории противогололедными материалами, в местах вероятного падения снега и наледи были установлены сигнальные ограждения. Пешеходов просили за них не заходить.