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    В центре Петербурга наледь упала на молодого мужчину

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    Одним из травмированных в гололедную среду оказался 21-летний мужчина, который угодил под наледь на Лиговском проспекте в Петербурге.

    Как сообщили в администрации Центрального района, молодой человек накануне пострадал на Лиговском проспекте, 44. Его доставили в Мариинскую больницу. По информации пресс-службы, задерживаться там пациент не пожелал и самовольно покинул больницу.

    Семиэтажный дом на Лиговском проспекте, 44, находится под управлением ЖКС-4 Центрального района.

    В администрации уточнили, что УК района на фоне перепадов температур и ледяного дождя накануне усилили обработку территории противогололедными материалами, в местах вероятного падения снега и наледи были установлены сигнальные ограждения. Пешеходов просили за них не заходить.

    В Смольном по итогам 21 декабря насчитали более трёхсот травм. Посмотреть на происходившее на улицах можно в материале «Фонтанки».

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