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    Остановку автобуса в аэропорт Пулково перенесут из-за открытия вестибюля 2 станции «Московская»

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    В связи с открытием вестибюля 2 станции метро «Московская» с 26 декабря посадка пассажиров в автобусы маршрута № 39Э (до аэропорта Пулково) и маршрутов, следующих по Пулковскому шоссе, будет осуществляться на Московском проспекте у выхода вестибюля 2 станции «Московская». Временная остановка у северного выхода на улице Типанова будет закрыта. Об изменениях 22 декабря сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

    Фото: Пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»
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    «Фонтанка» писала, что второй вестибюль станции метро «Московская» в Петербурге должен открыться 25 декабря. Ремонт продолжается с февраля. Изначально предполагалось, что работы продляться 11 месяцев.

    Фото: Пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»

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