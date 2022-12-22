Похититель Рождества, страдающее Средневековье и негоголевская «Шинель». «Фонтанка» собрала самые необычные новогодние витрины Петербурга

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если городские власти в этом году не стали экономить на праздничном оформлении улиц, то магазины, рестораны и ТЦ украсили себя скромнее, чем в прошлые годы. Но дело не в отсутствии новогоднего настроения, а скорее в режиме экономии, говорят предприниматели. Зато не обошлось без креатива, а где-то оформление и вовсе доверили искусственному интеллекту. «Фонтанка» прогулялась по центру Петербурга и заглянула в витрины.



На необычный подбор новогодних украшений начали обращать внимание сами горожане. Так, в одном из городских пабликов была опубликована фотография витрины бутика Babochka на Невском проспекте. Женский манекен нарядили в серое пальто-шинель и серый платок, образ дополняли красные лыжи. «Скорбная витрина на Невском проспекте, типа с Новым годом... Как «Собирайся в последний путь. Я пришла за тобой», — прокомментировала автор снимка. В комментариях пользователи дискутируют, имелась ли в виду ассоциация с гоголевской «Шинелью» или намек на «последний шанс убежать на лыжах по тонкому финскому льду». Но все сходятся на том, что образ вполне в духе времени.



Фото: Светлана Смазнова Поделиться Поделиться





Правда, корреспондент «Фонтанки» такой образ уже не застал: сейчас в витрине Babochka красуются более классические вечерние наряды, хотя лыжи все еще присутствуют. Сотрудники бутика уверенно опознали в серой шинели пальто британского бренда Stella McCartney, но причину исчезновения с витрины прокомментировать затруднились.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Необычную инсталляцию можно увидеть у магазина сувениров и подарков на Большой Конюшенной. Возле входа расположилась фигура, явно навевающая средневековые ассоциации. Безликую розовую фигуру в карнавальной маске и остроконечном головном уборе на первый взгляд можно принять за еретика в колпаке-капироте, водруженного на костер из еловых ветвей, но более вероятно, что авторы имели в виду отсылки к женской моде эпохи позднего Средневековья.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Креатив проявили и магазины в торговых центрах. К примеру, магазин американской и европейской одежды Kixbox в ТРЦ «Галерея» украсил витрину образом Гринча, похитителя Рождества. Зеленое существо в колпаке Санта-Клауса переводит стрелки часов и ехидно замечает на английском: «У них Новый год каждый год — слишком часто». Или на другой створке: «Новый год не придет, у него — хи-хи-хи — выходной». Судя по соцсетям бренда, этот образ используется не только в конкретной торговой точке, но по всей сети.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Другие витрины оформлены в целом минималистично: магазин нижнего белья нарядил манекен в зеленое неглиже и колпак Санта-Клауса, где-то разместились белые медведи, где-то просто повесили дождик. Фасады самого торгового центра по традиции украшены огромными снежинками, пространства внутри оформили в стиле сказки «Снежная королева» — с оленями и «заледеневшими» лифтами, правда без слова «вечность». Также в «Галерее» можно заметить фей и шары-звезды, которые красовались там в прошлом году.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Одна из витрин «Невского центра», выходящая на улицу Восстания, призывает «разбить стекло в случае Нового года». За ним манекен в сером пальто в стиле 1940-х годов и емкости с шампанским. В другой витрине расположилась в каком-то смысле живая елка — из дерева растут руки, одна из них прикасается к звезде на вершине. Инсталляция сопровождается слоганом New Year — new art («Новый год — новое искусство»).



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





ДЛТ решил поддержать концепцию оформления, в прошлом году рекомендованную городскими властями, и установил у входа фигуры солдат-щелкунчиков с подарочными коробками в руках. Но большинство уличных витрин можно назвать новогодней классикой — еловые ветки с шарами и гирляндами.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сами предприниматели отмечают, что не искали в этом году какой-то особой концепции. Городские власти тоже не давали каких-то специальных рекомендаций, помимо предложенного еще в прошлом году брендбука.

«Обычный регулярный предновогодний режим», — говорит директор «Галереи» Дмитрий Зубков. ТРЦ, как и в прошлые годы, настоятельно рекомендовал арендаторам украсить свои витрины, но в этом году предприниматели этим «в меньшей степени озаботились». «По каким причинам, не могу сказать, но мне кажется, это не связано с общей ситуацией, а скорее денег меньше», — отмечает он. Еще одна причина того, почему новогоднее убранство может показаться скромнее обычного, — закрытые точки ушедших брендов. «На больших фасадах было виднее всего, поскольку все закрыто, есть ощущение недоукрашенности», — комментирует Дмитрий Зубков. Сам ТРЦ планировал организовать ярмарку на площади перед входом, но времени и ресурса не хватило. Зато традиционная ярмарка на первом этаже работает.



В «Невском центре» рассказали, что стремились посмотреть на традиционные новогодние образы через призму современного искусства. «Каждая витрина состоит из настоящих арт-объектов в синтезе с цветовым кодом Нового года и Рождества — красным и зеленым цветами. Уникальность добавляют изображения, сгенерированные нейросетью, а неон, глиттер и глянцевая краска добавляют праздничной атмосферы, которой сейчас очень не хватает», — отметили в компании. По словам генерального директора Дарьи Ветровой, оформление также стремились привести в гармонию с городскими украшениями на Невском проспекте. «Мы поддержали красный цвет оформления Невского проспекта в витринах и на входных группах. Кроме того, использовали шрифт надписей «2023» такой же, как у города», — отметила она.

Компании, которые специализируются на новогоднем декоре, признают, что бизнес в этом году экономил на украшениях больше, чем обычно. «Траты на декор в этом году стоят не в первых рядах, часть торговых объектов в этом году решили использовать те украшения, которые были в прошлом году, лишь частично обновив декорации», — говорит Олеся Лобода, руководитель студии флористики и декора Florida.



В Becar Asset Management также отмечают, что находящиеся в управлении компании ТЦ существенно уменьшили траты на новогоднее оформление по сравнению с предыдущими периодами. «Экономили, как могли: украшали ТЦ своими силами, без привлечения подрядных организаций, из имеющихся новогодних украшений компоновали новые», — рассказывает руководитель профильного департамента компании Алексей Попиков. «Это связано с ситуацией общей неопределенности и экономической нестабильностью», — считает Михаил Волохонский, генеральный директор рекламно-производственной фирмы «Вираж». По его словам, популярные торговые центры в этом году не выделяют дополнительные бюджеты для обустройства фасадов к Новому году. «Ярких, выдающихся проектов никто делать не хочет. Общий настрой на рынке пессимистичный: к чему это всё?» — комментирует он.



А вот комплексы за пределами центра города, наоборот, стремятся проявить креатив. Например, ТК «Мебель Сити» устроил в своей витрине театр-перформанс с элементами пантомимы и балета. Среди гротескных персонажей — мужчина с внушительными усами в галифе, фуражке и мундире с эполетами и две женщины с замысловатыми прическами. Затем их сменяет Дед Мороз. Значения образов в компании не прокомментировали, но пояснили, что цель представления — обратить внимание прохожих и привести арендаторам новых клиентов — была достигнута.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

