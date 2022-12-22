Сенатор Воробьев: Увеличение призывного возраста не лишит студентов отсрочек

В России не будут отменять отсрочку от службы в армии для студентов после увеличения призывного возраста с 18 лет до 21 года. Такое мнение высказал ТАСС вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
«Отсрочка все равно остается, конечно, этого никто не менял», — сказал он.
Как сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, предположительно законодательные изменения об увеличении призывного возраста могут произойти в течение следующего года. При этом, отметил парламентарий, депутаты пока ждут официальных предложений от Минобороны по этому вопросу.
Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства с участием Владимира Путина высказал ряд инициатив по укреплению Вооруженных сил. Среди прочего, он предложил увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Ведомство считает необходимым нарастить численность армии до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тысяч контрактников. Президент идеи поддержал и потребовал нового доклада после обсуждения всех вопросов на коллегии министерства.