Стало известно, сколько школьников в Петербурге ушли на досрочные каникулы

В Петербурге родители учеников начальных классов уже смогли забрать их на ранние каникулы. Вице-губернатор Ирина Потехина рассказала, что за первый день досрочного отдыха таким правом воспользовались семьи 70 % младших школьников.

«Для оставшихся детей организована работа в кружках, развивающие занятия и новогодние мероприятия», — напомнила Потехина 22 декабря в своем телеграм-канале.

Изменения коснулись и более старших учеников. Около 5 тысяч школьников 5–11 классов из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ перешли на смешанный формат обучения.