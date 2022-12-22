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    Стало известно, сколько школьников в Петербурге ушли на досрочные каникулы

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    В Петербурге родители учеников начальных классов уже смогли забрать их на ранние каникулы. Вице-губернатор Ирина Потехина рассказала, что за первый день досрочного отдыха таким правом воспользовались семьи 70 % младших школьников.

    «Для оставшихся детей организована работа в кружках, развивающие занятия и новогодние мероприятия», — напомнила Потехина 22 декабря в своем телеграм-канале.

    Изменения коснулись и более старших учеников. Около 5 тысяч школьников 5–11 классов из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ перешли на смешанный формат обучения.

    Как стало известно ранее, в Петербурге школьники с 1-го по 4-й класс завершат программу второй четверти до 20 декабря. Дети с 5-го по 11-й класс будут учиться в обычном режиме, но если в классе заболевает больше 20 % учеников, весь класс переводят на удаленный формат как минимум на неделю. Общие зимние каникулы должны начаться в школах с 28 декабря.

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