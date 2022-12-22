Стало известно, сколько школьников в Петербурге ушли на досрочные каникулы

В Петербурге родители учеников начальных классов уже смогли забрать их на ранние каникулы. Вице-губернатор Ирина Потехина рассказала, что за первый день досрочного отдыха таким правом воспользовались семьи
«Для оставшихся детей организована работа в кружках, развивающие занятия и новогодние мероприятия», — напомнила Потехина 22 декабря в своем телеграм-канале.
Изменения коснулись и более старших учеников. Около 5 тысяч школьников 5–11 классов из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ перешли на смешанный формат обучения.
Как стало известно ранее, в Петербурге школьники с 1-го по 4-й класс завершат программу второй четверти до 20 декабря. Дети с 5-го по 11-й класс будут учиться в обычном режиме, но если в классе заболевает больше