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    Голого водителя Land Cruiser ловили со стрельбой на трассе М-4 «Дон», а потом пришлось еще и отбиваться

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    Видео: Полиция Тульской области

    Курьезная погоня произошла на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Голый мужчина на внедорожнике с «красивыми» номерами пытался сначала удрать от инспекторов ГИБДД, а потом напал на них.

    Во вторник, 20 декабря, в дежурную часть УМВД России по Тульской области поступила информация о том, что около 16 часов на 228-м километре трассы М-4 «Дон» автомобиль Toyota Land Cruiser с номерами Краснодарского края сбил шлагбаум на пункте оплаты и продолжил движение в сторону Москвы, рассказали 21 декабря в пресс-службе тульского главка. На задержание лихача направили экипажи ДПС.

    Завязалась погоня. В какой-то момент инспекторы решили применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя. Инспектор сделал предупредительный выстрел в воздух и несколько — по колесам «Ленд Крузера». На 147-м километре трассы внедорожник наконец остановили.

    За рулем машины оказался голый 39-летний мужчина. При попытке задержания, он напал на инспекторов, нанеся им телесные повреждения. Но в итоге мужчину скрутили.

    Фото: УМВД России по Тульской области
    Фото: УМВД России по Тульской области
    Фото: УМВД России по Тульской области
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    Погоня ГИБДДТульская область
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