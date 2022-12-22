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    «Кто-то слил информацию». Рогозин рассказал о ранении и предстоящей операции

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    Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин утром 22 декабря написал в телеграме первый пост после ранения. По его мнению, информацию о его пребывании «кто-то слил». Кроме него самого, пострадали еще несколько человек.

    «У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей», — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

    Он получил ранение вчера во время обстрела гостиницы и ресторана в Донецке, где отмечал свой день рождения. По его словам, это была спокойная «рабочая встреча, узким кругом» после возвращения из добровольческого подразделения.

    «В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились», — рассказал Рогозин.

    По его оценке, стрельба велась из орудий калибром 120 или 155 мм. «Следствие определит, откуда и кто», — добавил он.

    Помощник Рогозина сообщил об удовлетворительном состоянии раненого. При этом врачи, по его словам, считают попавший в позвоночник осколок неизвлекаемым.

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    Дмитрий РогозинРанениеСВО

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