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    Байден: Поставка ЗРК Patriot не влечёт за собой эскалации конфликта

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    Вашингтон и Киев имеют «одно и то же видение» ситуации на Украине и перспектив урегулирования конфликта, заявил президент США Джо Байден. Он отметил, что США продолжат помогать Украине добиваться успехов в военном конфликте, это важно для будущих успешных переговоров Киева с Москвой.

    Передача Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, по словам Байдена, не является шагом к эскалации конфликта.

    «Это — оборонительная система, она не влечёт за собой эскалации, она носит оборонительный характер», — сказал Байден на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по РИА Новости).

    Зеленский сообщил, что Байден поддержал его идею о проведении саммита для обсуждения предложений по урегулированию конфликта.

    «Восстановление международного правового порядка — наша совместная задача. Нам нужен мир, да», — сказал Зеленский, выступая после встречи с американским лидером перед членами обеих палат Конгресса США.

    «Украина уже высказала предложения, которые я только что обсудил с президентом Байденом. Наша формула мира, 10 пунктов, которые должны быть воплощены для нашей совместной безопасности, гарантированной на десятилетия вперед», — заявил президент Украины (цитата по ТАСС).

    Он также подчеркнул, что не будет «просить американских военных биться вместо нас, сражаться».

    «Я хочу заверить вас, что украинские военные могут управлять американскими танками прекрасно. И самолетами тоже», — сказал Зеленский.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после встречи президентов заявил: «Визит Зеленского сюда, беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Зеленский к миру не готовы».

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