Байден: Поставка ЗРК Patriot не влечёт за собой эскалации конфликта

Вашингтон и Киев имеют «одно и то же видение» ситуации на Украине и перспектив урегулирования конфликта, заявил президент США Джо Байден. Он отметил, что США продолжат помогать Украине добиваться успехов в военном конфликте, это важно для будущих успешных переговоров Киева с Москвой.



Передача Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, по словам Байдена, не является шагом к эскалации конфликта.



«Это — оборонительная система, она не влечёт за собой эскалации, она носит оборонительный характер», — сказал Байден на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по РИА Новости).

