Суд арестовал подозреваемого в нападении на иностранца на парковке «Меги Дыбенко»

Подозреваемого в нападении с ножом на соотечественника уроженца Таджикистана арестовал на два месяца Всеволожский городской суд 21 декабря. Массовая драка произошла у торгового центра «Мега Дыбенко» в Кудрово 16 декабря.



Подозреваемого задержали накануне в Москве. Свидетели также сообщали, что помимо него с десяток человек били одного оппонента бейсбольными битами, пишет 47news.



На приезжего напали в минувшую пятницу на паркинге ТРЦ. По словам женщины, обратившейся тогда в полицию, нападавшие избил мужчину при помощи бит, а затем скрылись. Неизвестный успел ранить его ножом в грудь.