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    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге новое гололёдное дело

    Суд арестовал подозреваемого в нападении на иностранца на парковке «Меги Дыбенко»

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    Подозреваемого в нападении с ножом на соотечественника уроженца Таджикистана арестовал на два месяца Всеволожский городской суд 21 декабря. Массовая драка произошла у торгового центра «Мега Дыбенко» в Кудрово 16 декабря.

    Подозреваемого задержали накануне в Москве. Свидетели также сообщали, что помимо него с десяток человек били одного оппонента бейсбольными битами, пишет 47news.

    На приезжего напали в минувшую пятницу на паркинге ТРЦ. По словам женщины, обратившейся тогда в полицию, нападавшие избил мужчину при помощи бит, а затем скрылись. Неизвестный успел ранить его ножом в грудь.

    Возбуждено уголовное дело по 2-й части 111-й статьи УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Вероятно, причиной конфликта стал спор за рабочие места в сфере доставки продуктов.

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