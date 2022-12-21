Задержан подозреваемый в нападении на иностранца на парковке «Меги Дыбенко». Спорить могли из-за работы доставщиком

Полиция задержала участника конфликта, в котором пострадал 21-летний приезжий из Таджикистана. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На него напали в минувшую пятницу на паркинге ТРЦ «Мега Дыбенко» в Кудрово. По словам женщины, обратившейся тогда в полицию, десять человек избили его при помощи бит, а затем скрылись. Неизвестный успел ранить его ножом.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Возбуждено уголовное дело по 2-й части 111-й статьи УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сотрудники угрозыска выяснили, что подозреваемый — 27-летний гражданин сопредельного государства. Его нашли в Москве и привезли во Всеволожск для следственных действий.
Предварительно, причиной конфликта стал спор за рабочие места в сфере доставки продуктов.
«Фонтанка» сообщала, что пострадавший — гражданин Таджикистана. Его госпитализировали с ножевым ранением груди. В Россию на заработки он приехал в прошлом году и жил в Кудрово.