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    Задержан подозреваемый в нападении на иностранца на парковке «Меги Дыбенко». Спорить могли из-за работы доставщиком

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    Полиция задержала участника конфликта, в котором пострадал 21-летний приезжий из Таджикистана. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    На него напали в минувшую пятницу на паркинге ТРЦ «Мега Дыбенко» в Кудрово. По словам женщины, обратившейся тогда в полицию, десять человек избили его при помощи бит, а затем скрылись. Неизвестный успел ранить его ножом.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Возбуждено уголовное дело по 2-й части 111-й статьи УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сотрудники угрозыска выяснили, что подозреваемый — 27-летний гражданин сопредельного государства. Его нашли в Москве и привезли во Всеволожск для следственных действий.

    Предварительно, причиной конфликта стал спор за рабочие места в сфере доставки продуктов.

    «Фонтанка» сообщала, что пострадавший — гражданин Таджикистана. Его госпитализировали с ножевым ранением груди. В Россию на заработки он приехал в прошлом году и жил в Кудрово.

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