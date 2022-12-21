Задержан подозреваемый в нападении на иностранца на парковке «Меги Дыбенко». Спорить могли из-за работы доставщиком

Полиция задержала участника конфликта, в котором пострадал 21-летний приезжий из Таджикистана. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



На него напали в минувшую пятницу на паркинге ТРЦ «Мега Дыбенко» в Кудрово. По словам женщины, обратившейся тогда в полицию, десять человек избили его при помощи бит, а затем скрылись. Неизвестный успел ранить его ножом.

