Десять на одного. С парковки «Меги Дыбенко» увезли иностранца с ранением в область сердца

Приезжий из Таджикистана госпитализирован в тяжелом состоянии после избиения на парковке ТРЦ «Мега Дыбенко». Очевидцы утверждают, что нападавших было около десятка человек. Об этом 17 декабря пишет 47news.



Сообщение о происшествии поступило во всеволожскую полицию накануне вечером. Звонившая женщина рассказала, что у торгово-развлекательного центра 10 человек избили битами одного и скрылись в паркинге. Кто-то из компании успел ранить потерпевшего ножом.



21-летний гражданин Таджикистана был госпитализирован с ножевым ранением груди. В Россию на заработки он приехал в прошлом году, жил в Кудрово. Полиция проводит проверку.

