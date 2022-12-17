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    Десять на одного. С парковки «Меги Дыбенко» увезли иностранца с ранением в область сердца

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    4 комментария

    Приезжий из Таджикистана госпитализирован в тяжелом состоянии после избиения на парковке ТРЦ «Мега Дыбенко». Очевидцы утверждают, что нападавших было около десятка человек. Об этом 17 декабря пишет 47news.

    Сообщение о происшествии поступило во всеволожскую полицию накануне вечером. Звонившая женщина рассказала, что у торгово-развлекательного центра 10 человек избили битами одного и скрылись в паркинге. Кто-то из компании успел ранить потерпевшего ножом.

    21-летний гражданин Таджикистана был госпитализирован с ножевым ранением груди. В Россию на заработки он приехал в прошлом году, жил в Кудрово. Полиция проводит проверку.

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    Комментарии 4

    своих не бросаем17 Дек 2022 в 13:42
    десять рыл собрались на парковке ТЦ, тишина...вышел с чистым листом в руке, две минуты и ты в автозаке.
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