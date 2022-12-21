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    ВОЗ надеется отменить статус пандемии коронавируса и обезьяньей оспы в 2023 году

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    Всемирная организация здравоохранения надеется, что в течение 2023 года сможет отменить статус пандемии коронавируса и обезьяньей оспы, поскольку в этом году количество смертей от данных заболеваний резко упало. Об этом на брифинге в среду заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает 21 декабря РИА Новости.

    По словам Гебрейесуса, с момента пика в конце января 2022 года число еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 в мире сократилось почти на 90%.

    Напомним, в июле текущего года ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Коронавирус имеет статус пандемии с января 2020 года.

    «Фонтанка» писала, что 21 декабря Петербург обогнал Москву по количеству суточных госпитализаций с COVID-19. Также стало известно, что в среду Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски в общественных местах уже из-за подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом.

    Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) — официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.

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