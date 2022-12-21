ВОЗ надеется отменить статус пандемии коронавируса и обезьяньей оспы в 2023 году

Всемирная организация здравоохранения надеется, что в течение 2023 года сможет отменить статус пандемии коронавируса и обезьяньей оспы, поскольку в этом году количество смертей от данных заболеваний резко упало. Об этом на брифинге в среду заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает 21 декабря РИА Новости.
По словам Гебрейесуса, с момента пика в конце января 2022 года число еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 в мире сократилось почти на 90%.
Напомним, в июле текущего года ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Коронавирус имеет статус пандемии с января 2020 года.
«Фонтанка» писала, что 21 декабря Петербург обогнал Москву по количеству суточных госпитализаций с COVID-19. Также стало известно, что в среду Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски в общественных местах уже из-за подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом.