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    COVID-19

    Собянин объяснил, почему нельзя проводить митинги

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    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на государственных мероприятиях проще контролировать соблюдение санитарных требований, поэтому их проведение, в отличие от оппозиционных митингов, возможно.

    Как сообщает 21 декабря MSK1.RU, в среду Собянин выступил с обращением к депутатам Мосгордумы, а после отвечал на вопросы. Депутат от «Яблока» Максим Круглов спросил мэра, почему в столице можно проводить концерты в честь присоединения Крыма и мероприятия, посвященные присоединению новых территорий, однако городские власти отказали его партии в просьбе провести митинг, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения.

    Собянин ответил, что ситуацию с COVID-19 в Москве нельзя назвать благоприятной, а к рекомендациям ВОЗ в мэрии относятся с большим уважением.

    «Что касается массовых мероприятий, то государственные мероприятия или мероприятия под эгидой органов государственной власти обеспечивают достаточный контроль за проведением такого рода мероприятий с точки зрения санитарных требований. Этого невозможно добиться при проведении других мероприятий – их невозможно контролировать ни по численности, ни по форме проведения», – сказал мэр. Однако он выразил надежду, что «наступят времена», когда жители столицы смогут свободно участвовать во всех мероприятиях.

    В июле «Яблоко» опубликовало ответ мэрии Москвы на запрос своей фракции в Мосгордуме об отмене «ковидных» запретов на проведение митингов. В документе было сказано, что решение об отмене режима повышенной готовности будет принято после объявления ВОЗ о завершении пандемии COVID-19.

    В Петербурге тоже действует «ковидный» запрет на проведение и посещение публичных мероприятий без специальных согласований. В Роспотребнадзоре объясняли, почему его нельзя отменить.

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