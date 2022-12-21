Собянин объяснил, почему нельзя проводить митинги

Как сообщает 21 декабря MSK1.RU , в среду Собянин выступил с обращением к депутатам Мосгордумы, а после отвечал на вопросы. Депутат от «Яблока» Максим Круглов спросил мэра, почему в столице можно проводить концерты в честь присоединения Крыма и мероприятия, посвященные присоединению новых территорий, однако городские власти отказали его партии в просьбе провести митинг, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на государственных мероприятиях проще контролировать соблюдение санитарных требований, поэтому их проведение, в отличие от оппозиционных митингов, возможно.

Собянин ответил, что ситуацию с COVID-19 в Москве нельзя назвать благоприятной, а к рекомендациям ВОЗ в мэрии относятся с большим уважением.



«Что касается массовых мероприятий, то государственные мероприятия или мероприятия под эгидой органов государственной власти обеспечивают достаточный контроль за проведением такого рода мероприятий с точки зрения санитарных требований. Этого невозможно добиться при проведении других мероприятий – их невозможно контролировать ни по численности, ни по форме проведения», – сказал мэр. Однако он выразил надежду, что «наступят времена», когда жители столицы смогут свободно участвовать во всех мероприятиях.

