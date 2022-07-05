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    В Роспотребнадзоре объяснили, почему в Петербурге нельзя отменить коронавирусный запрет на митинги

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    6 комментариев

    Роспотребнадзор не видит оснований для отмены ковидного запрета на митинги и одиночные пикеты в Петербурге. О том, почему протестные акции всё ещё под запретом, главный санитарный врач города Наталия Башкетова 5 июля рассказала главе фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Александру Шишлову.

    Как заявила Башкетова, в Петербурге всё ещё «сохраняется значительный риск массового распространения новой коронавирусной инфекции». Хоть ситуация и стабилизировалась, регион продолжает оставаться одним из лидеров по заболеваемости COVID-19 в РФ.

    В ответ на предложение Шишлова внести в адрес правительства предписание о снятии запрета на митинги и пикеты санврач также заявила о необходимости проведения мероприятий по профилактике холеры и чумы. «Главным фактором, влияющим на принятие соответствующих управленческих решений, является обеспечение охраны здоровья жителей и гостей Санкт-Петербурга», — заверила Башкетова лидера фракции.

    «Мы сделали три круга попыток снять этот запрет начиная с апреля. И каждый раз нас перекидывали в Роспотребнадзор, а тот отказывал. Теперь даже в Петербурге уже все ограничения сняты, но это остается. Единственное. Конечно, ни провластные митинги, ни концерты, ни спортивные состязания, ни «Алые паруса» — ничего не опасно. Только митинги и пикеты, включая одиночные, именно там вирус волшебным путем обретает силу», — прокомментировал ответ санврача депутат «Яблока» Борис Вишневский.

    Как писала «Фонтанка» ранее, 1 июля Роспотребнадзор объявил о значительных коронавирусных послаблениях. В частности, властям регионов больше не нужно запрещать развлекательные мероприятия. Ещё через несколько дней власти объявили о снятии ограничений на пересечение границы, введенные из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Публичных мероприятий смягчения ограничений не коснулись: митинги в Петербурге всё ещё остаются под запретом.

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    Комментарии 6

    X-кот05 Июл 2022 в 14:19
    Ощущение, что власть просто стебется над рабсиянами
    +0-0
    А1357905 Июл 2022 в 13:33
    А ещё роснетребпозор выяснил, что коронавирус теперь путешествует исключительно самолетами.
    +0-0
    Карабас Барабас05 Июл 2022 в 13:27
    "Главным фактором, влияющим на принятие соответствующих управленческих решений, является обеспечение охраны здоровья жителей". Главным фактором является страх "власть узурпирующих" перед самоорганизацией граждан, видимо реально есть чему бояться этим вурдалакам.
    +1-0
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    Комментарии
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