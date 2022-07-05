В Роспотребнадзоре объяснили, почему в Петербурге нельзя отменить коронавирусный запрет на митинги

Роспотребнадзор не видит оснований для отмены ковидного запрета на митинги и одиночные пикеты в Петербурге. О том, почему протестные акции всё ещё под запретом, главный санитарный врач города Наталия Башкетова 5 июля рассказала главе фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Александру Шишлову.

Как заявила Башкетова, в Петербурге всё ещё «сохраняется значительный риск массового распространения новой коронавирусной инфекции». Хоть ситуация и стабилизировалась, регион продолжает оставаться одним из лидеров по заболеваемости COVID-19 в РФ.



В ответ на предложение Шишлова внести в адрес правительства предписание о снятии запрета на митинги и пикеты санврач также заявила о необходимости проведения мероприятий по профилактике холеры и чумы. «Главным фактором, влияющим на принятие соответствующих управленческих решений, является обеспечение охраны здоровья жителей и гостей Санкт-Петербурга», — заверила Башкетова лидера фракции.

«Мы сделали три круга попыток снять этот запрет начиная с апреля. И каждый раз нас перекидывали в Роспотребнадзор, а тот отказывал. Теперь даже в Петербурге уже все ограничения сняты, но это остается. Единственное. Конечно, ни провластные митинги, ни концерты, ни спортивные состязания, ни «Алые паруса» — ничего не опасно. Только митинги и пикеты, включая одиночные, именно там вирус волшебным путем обретает силу», — прокомментировал ответ санврача депутат «Яблока» Борис Вишневский.

