Будет, как до ковида? Что разрешил Роспотребнадзор и что до сих пор запрещает нам Смольный

«Фонтанка» публикует документ Роспотребнадзора и рассказывает, какие послабления он дает. Спойлер: границы пока не откроют и митинги не разрешат.
С заявлением о коронавирусных послаблениях 1 июля выступила пресс-служба Роспотребнадзора. «В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — сообщили в ведомстве.
Сам документ за подписью главы санитарного ведомства Анны Поповой был опубликован спустя несколько часов. Он содержит перечень пунктов постановлений Роспотребнадзора, действие которых приостанавливается. Но о полном возвращении к доковидной жизни речь не идет.
Послабления для граждан
- Можно не носить маски «в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах». В Петербурге, напомним, масочный режим был официально отменен еще в конце мая.
- Можно не соблюдать социальную дистанцию. Этот пункт исключен из мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции. А вот мытье рук, использование антисептиков и медицинских масок там остались.
- Властям регионов не обязательно вводить ограничения для людей в возрасте от 65 лет и лиц, больных хроническими заболеваниями. В Северной столице обязательной самоизоляции для них и так не предусмотрено.
Послабления для бизнеса
- Властям регионов больше не нужно запрещать развлекательные мероприятия и работу общепита с 23:00 до 6:00. В Петербурге «комендантский час» для общепита также уже не действует.
- Отменен усиленный режим дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей (на торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий). Вероятно, это может найти отражение в стандартах безопасной деятельности, следование которым для бизнеса Петербурга все еще обязательно для ведения деятельности в режиме повышенной готовности.
- «Ограничение или отмена проведения массовых мероприятий (развлекательных, культурных, спортивных)» исключено из перечня мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции. Однако в списке осталась дезинфекция (пусть и не усиленная) оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха на предприятиях общественного питания, объектах торговли, транспорте. Также допускается использование мер социального разобщения (временное прекращение работы предприятий общественного питания, розничной торговли (за исключением торговли товарами первой необходимости), переход на удаленный режим работы, перевод на дистанционное обучение образовательных организаций.
Послабления для тех, кто возвращается или приезжает из-за границы
- Возвращающимся из-за границы россиянам больше не нужно соблюдать режим самоизоляции в ожидании ПЦР-теста. Напомним, сейчас сдавать анализ на COVID-19 нужно лишь тем, кто прибывает в страну по воздуху. Если есть действующий сертификат о вакцинации, ПЦР не нужен. Но в любом случае придется заполнить анкету на госуслугах.
- Отменена изоляция на 14 дней для иностранцев, которые приезжают в Россию для ведения трудовой деятельности.
О каких-либо рекомендациях об открытии сухопутных границ в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в документе Роспотребнадзора не говорится.
Послабления для медицинских учреждений
- Больным, которые контактировали с зараженными COVID-19, больше не надо соблюдать изоляцию. А вот тем, кто наверняка заболел ковидом или имеет подозрение на него, все еще надо.
- Больных внебольничной пневмонией больше не обязательно помещать в больницу, переведенную в режим функционирования инфекционного стационара. Достаточно, если медицинская организация соблюдает условия, исключающие внутрибольничную передачу инфекций, включая разграничение потоков больных, проведение текущей дезинфекции, использование персоналом СИЗ.
- Властям регионов больше не нужно обеспечивать готовность обсерваторов, а также вести ежедневное медицинское наблюдение за людьми, находящимися в условиях изоляции, отчитываться об этом Роспотребнадзору, а также выдавать листки нетрудоспособности лицам, находящимся в изоляции.
Послабления для школ
- Отменен запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных классов, отрядов и иных групп, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций в закрытых помещениях.
- Отменена изоляции групп в детских садах, как в помещениях, так и на открытом воздухе.
- Отменена дезинфекция музыкального и спортивного зала в конце рабочего дня.
- Отменена дезинфекция транспорта при перевозке детей в оздоровительные лагеря и на экскурсии и измерение температуры водителям. Водителю можно не носить маску и не дезинфицировать руки.
- В лагерях можно проводить мероприятия в закрытых помещениях, но по-прежнему запрещены мероприятия с посещением родителей.
Что по-прежнему запрещено в Петербурге
30 июня губернатор Александр Беглов до 31 августа продлил действие антиковидных мер в Петербурге. Запретов на деле осталось не так много. Вот ключевые.
- Запрещено проведение публичных мероприятий (к ним относятся, например, митинги), а также посещение гражданами указанных мероприятий, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором.
- Нельзя курить кальяны, как в специализированных заведениях, так и обычном общепите и других общественных местах.
- Работа бизнеса допускается при наличии специального QR-кода, подтверждающего соблюдение стандартов безопасной деятельности. Они сформулированы с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
- До 31 августа проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 300 человек требует согласования с городскими властями.
- Фуд-корты должны иметь отдельные вход и выход для посетителей.
- До конца 2022 года запрещено предоставление услуг по нестационарному отдыху детей и молодежи и их оздоровлению в организациях, осуществляющих туристско-краеведческие и спортивные мероприятия.
- Руководителям исполнительных органов государственной власти Петербурга, госучреждений и унитарных предприятий рекомендовали обеспечить иммунитетом к ковиду не менее 80% сотрудников к 1 октября 2022 г. Обязаловки по прививкам нет.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»