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    COVID-19

    Петербуржцам разрешили жениться в присутствии более 40 человек. Бюджетников же ждут на прививке

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    Губернатор Александр Беглов до 31 августа продлил действие антиковидных мер в Петербурге. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Смольного.

    Из того, что смягчили: теперь на торжественной регистрации брака и рождения смогут присутствовать более 40 человек. Установленное ранее ограничение снимается.

    Кроме того, руководителям исполнительных органов государственной власти Петербурга, госучреждений и унитарных предприятий рекомендовали обеспечить иммунитетом к ковиду не менее 80% сотрудников.

    «К 1 сентября работники должны иметь документ о получении 1-го компонента вакцины, завершении вакцинации или перенесенном заболевании. К 1 октября — документ о завершении вакцинации или перенесенном заболевании», — сказано в сообщении.

    Напомним, масочный режим в Петербурге приостановлен с 27 мая.

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