Петербуржцам разрешили жениться в присутствии более 40 человек. Бюджетников же ждут на прививке

Губернатор Александр Беглов до 31 августа продлил действие антиковидных мер в Петербурге. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Смольного.

Из того, что смягчили: теперь на торжественной регистрации брака и рождения смогут присутствовать более 40 человек. Установленное ранее ограничение снимается.



Кроме того, руководителям исполнительных органов государственной власти Петербурга, госучреждений и унитарных предприятий рекомендовали обеспечить иммунитетом к ковиду не менее 80% сотрудников.



«К 1 сентября работники должны иметь документ о получении 1-го компонента вакцины, завершении вакцинации или перенесенном заболевании. К 1 октября — документ о завершении вакцинации или перенесенном заболевании», — сказано в сообщении.

