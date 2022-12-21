Киркоров будет судиться из-за ошибки при подсчёте налога на свою 500-метровую квартиру в Москве

Популярный артист Филипп Киркоров подаст в суд из-за ошибки при подсчёте налога на его квартиру в центре Москвы. В документах оказалась неправильно указана кадастровая стоимость жилья. Об этом со ссылкой на представителя певца Александра Добровинского 21 декабря сообщает РИА Новости.



По словам представителя Киркорова, из-за допущенной ошибки налог на недвижимость артиста оказался выше более чем на 4 млн рублей. При этом он оплатил налоги полностью, но намерен судиться, чтобы доказать ошибку в расчётах.

