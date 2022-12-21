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    Улицы Петербурга превратились в каток

    Киркоров будет судиться из-за ошибки при подсчёте налога на свою 500-метровую квартиру в Москве

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    Популярный артист Филипп Киркоров подаст в суд из-за ошибки при подсчёте налога на его квартиру в центре Москвы. В документах оказалась неправильно указана кадастровая стоимость жилья. Об этом со ссылкой на представителя певца Александра Добровинского 21 декабря сообщает РИА Новости.

    По словам представителя Киркорова, из-за допущенной ошибки налог на недвижимость артиста оказался выше более чем на 4 млн рублей. При этом он оплатил налоги полностью, но намерен судиться, чтобы доказать ошибку в расчётах.

    Накануне СМИ сообщили о желании Киркорова разделить свою квартиру общей площадью 500 кв. м на две, чтобы уменьшить сумму налогов. Недвижимость певец приобрёл в 2021 году.

    «Фонтанка» писала, что ранее Басманный районный суд взыскал неустойку за неоплаченный долг за квартиру в центре Москвы с актёра Данилы Козловского. По некоторым данным, речь идёт о 400 тыс. рублей.

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