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    С Данилы Козловского взыскали неустойку за неоплаченный долг за квартиру в центре Москвы

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    Басманный суд Москвы рассмотрел иск ООО «БЦ Машкова, 13» к известному актёру Даниле Козловскому. С артиста требовали взыскать неустойку за нарушение срока оплаты за объект недвижимости.

    Как сообщает 20 декабря пресс-служба московских судов общей юрисдикции, иск к Козловскому по итогам рассмотрения удовлетворён частично. При этом размер неустойки, которую намерены взыскать с актёра, официально не уточняется. В СМИ, тем временем, фигурирует сумма в 400 тыс. рублей в пользу «Бизнес-центра Машкова».

    Ранее «Фонтанка» писала, что Данила Козловский стал ответчиком по делу о банкротстве московского агентства недвижимости, при помощи которого он приобрёл квартиру в элитном жилом комплексе в центре Москвы.

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