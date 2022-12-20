С Данилы Козловского взыскали неустойку за неоплаченный долг за квартиру в центре Москвы

Басманный суд Москвы рассмотрел иск ООО «БЦ Машкова, 13» к известному актёру Даниле Козловскому. С артиста требовали взыскать неустойку за нарушение срока оплаты за объект недвижимости.



Как сообщает 20 декабря пресс-служба московских судов общей юрисдикции, иск к Козловскому по итогам рассмотрения удовлетворён частично. При этом размер неустойки, которую намерены взыскать с актёра, официально не уточняется. В СМИ, тем временем, фигурирует сумма в 400 тыс. рублей в пользу «Бизнес-центра Машкова».



Ранее «Фонтанка» писала, что Данила Козловский стал ответчиком по делу о банкротстве московского агентства недвижимости, при помощи которого он приобрёл квартиру в элитном жилом комплексе в центре Москвы.

