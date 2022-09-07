С актёра Данилы Козловского требуют десятки миллионов долга за шикарную квартиру в центре Москвы

Актёр Данила Козловский стал ответчиком по делу о банкротстве московского агентства недвижимости, при помощи которого он приобрёл квартиру в элитном жилом комплексе в центре Москвы. Подробностями этой истории 7 сентября делится «СтарХит».

По данным издания, Козловский вложился в роскошные апартаменты в доме премиум-класса «Современник» на улице Машкова недалеко от Чистопрудного бульвара. Актёр заключил договор купли-продажи с агентством недвижимости, однако в прошлом году компания обанкротилась. Недавно назначенный конкурсный управляющий подал в суд на нескольких жильцов, включая Козловского. Уточняется, что он, как оказалось, до сих пор не выплатил крупную сумму за приобретённое жильё, стоимость которого в этом ЖК начинается от 40 млн рублей. И одна из задач конкурсного управляющего заключается в том, чтобы все должники рассчитались в ближайшее время.

