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    Сборную Аргентины эвакуировали с улиц Буэнос-Айреса из-за огромного числа фанатов

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    Чемпионский парад сборной Аргентины, вернувшейся с победой в Буэнос-Айрес, не состоялся из-за миллионов фанатов на улицах. Футболистов пришлось эвакуировать по воздуху, передает телеканал TN 20 декабря.

    Предполагалось, что футболисты проедут на автобусах до центра Буэнос-Айреса, но улицы заполонило рекордное число болельщиков. Местные СМИ пишут, что встречать чемпионов вышли более четырёх миллионов человек.

    Президент аргентинской ассоциации футбола объяснил, что из-за масштаба народного ликования поездку на автобусе, который двигался со скоростью пешехода, прервали, игроков эвакуировали на вертолётах. TN уточняет, что они уже доставлены в штаб‑квартиру ассоциации.

    18 декабря в Катаре сборная Аргентины обыграла Францию и в третий раз завоевала титул чемпионов мира по футболу. Аргентинские власти объявили вторник, 20 декабря, выходным днём. «Фонтанка» рассказывала, как болельщики обеих команд пережили ночь после финала ЧМ-2022.

    Выжить в эйфории после победы Аргентины удалось не всем. La Brujula 24 сообщает, что в городе Баия-Бланка погиб 22-летний мотоциклист. Флаг сборной, который он носил на шее, намотался на мотоцикл и задушил его.

    Ещё один фанат умер в Буэнос-Айресе. Чествуя победителей, 24-летний мужчина прыгал по крыше и упал. 19 декабря его нашли без сознания, госпитализировали, но спасти не смогли, пишет TN.

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