Сборную Аргентины эвакуировали с улиц Буэнос-Айреса из-за огромного числа фанатов

Чемпионский парад сборной Аргентины, вернувшейся с победой в Буэнос-Айрес, не состоялся из-за миллионов фанатов на улицах. Футболистов пришлось эвакуировать по воздуху, передает телеканал TN 20 декабря.



Предполагалось, что футболисты проедут на автобусах до центра Буэнос-Айреса, но улицы заполонило рекордное число болельщиков. Местные СМИ пишут, что встречать чемпионов вышли более четырёх миллионов человек.