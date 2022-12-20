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    Боевые действия на Украине

    Женщина пострадала при обстреле села в Курской области

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    Село Махновка в Суджанском районе Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Упало не менее четырех снарядов, сообщил вечером 20 декабря губернатор региона Роман Старовойт.

    Фото: Роман Старовойт / Telegram
    Фото: Роман Старовойт / Telegram
    Фото: Роман Старовойт / Telegram
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    По его словам, пострадала женщина. Повреждены три дома, один из них серьезно разрушен и загорелся, восстановлению здание уже не подлежит. Жителям обещают оказать необходимую помощь.

    Днем во вторник человек пострадал в результате обстрела Шебекино в Белгородской области. Мужчина получил переломы и был госпитализирован. А утром под огнем оказался Суземский район Брянской области.

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