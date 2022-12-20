Женщина пострадала при обстреле села в Курской области

Село Махновка в Суджанском районе Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Упало не менее четырех снарядов, сообщил вечером 20 декабря губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, пострадала женщина. Повреждены три дома, один из них серьезно разрушен и загорелся, восстановлению здание уже не подлежит. Жителям обещают оказать необходимую помощь.
Днем во вторник человек пострадал в результате обстрела Шебекино в Белгородской области. Мужчина получил переломы и был госпитализирован. А утром под огнем оказался Суземский район Брянской области.