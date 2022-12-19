«Они заслужили победу». Путин рассказал, что смотрел финал чемпионата мира по футболу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что смотрел матч Аргентина — Франция в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.



«Я смотрел вторую половину, когда уже счет был 2:2. Потом не мог удержаться, чтобы не позвонить президенту [Аргентины], поздравить его. Аргентина — футбольная страна, там любят своих игроков. Думаю, что они заслужили эту победу», — сказал Путин 19 декабря в Минске после переговоров с президентом Александром Лукашенко.



Белорусский лидер, в свою очередь, поведал, что на чемпионатах сначала болеет за Бразилию, а потом за Аргентину, потому что «они обожествляют футбол». Лукашенко, в отличие от Путина, смотрел весь матч, но тоже считает, что команда Лионеля Месси заслуживала победу.

