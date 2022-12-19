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    «Они заслужили победу». Путин рассказал, что смотрел финал чемпионата мира по футболу

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    Президент РФ Владимир Путин заявил, что смотрел матч Аргентина — Франция в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

    «Я смотрел вторую половину, когда уже счет был 2:2. Потом не мог удержаться, чтобы не позвонить президенту [Аргентины], поздравить его. Аргентина — футбольная страна, там любят своих игроков. Думаю, что они заслужили эту победу», — сказал Путин 19 декабря в Минске после переговоров с президентом Александром Лукашенко.

    Белорусский лидер, в свою очередь, поведал, что на чемпионатах сначала болеет за Бразилию, а потом за Аргентину, потому что «они обожествляют футбол». Лукашенко, в отличие от Путина, смотрел весь матч, но тоже считает, что команда Лионеля Месси заслуживала победу.

    Напомним, что сборная Аргентины победила Францию в финале ЧМ-2022 в серии послематчевых пенальти. Для аргентинцев это третий подобный успех. Ранее они выигрывали в 1978 и 1986 годах.

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    Комментарии 7

    своих не бросаем19 Дек 2022 в 22:27
    🤮🤮🤮
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