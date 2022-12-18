Не нужен мне берег турецкий. Российские туристы добрались до дома спустя почти сутки после вылета из Измира, и вновь посадка не задалась

Спустя почти сутки после вылета из турецкого Измира и со второй попытки самолет с российскими туристами добрался-таки до Москвы. Перед посадкой пилоту пришлось уйти в зону ожидания.



Российские туристы, по данным сервиса Flightradar, к вечеру 18 декабря приземлились в столичном Домодедово. Пассажиры провели в пути больше 20 часов, хотя изначально рейс не предполагал никаких пересадок.

Самолет авиакомпании Pagasus вылетел из Измира в Москву накануне в 21:25, полет прошел штатно, но посадка не задалась — в столице рекордный снегопад, задержки были массовыми. Этот борт и еще один самолет той же авиакомпании ушли на запасной аэродром, выбрав Хельсинки.