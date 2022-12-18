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    Не нужен мне берег турецкий. Российские туристы добрались до дома спустя почти сутки после вылета из Измира, и вновь посадка не задалась

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    4 комментария

    Спустя почти сутки после вылета из турецкого Измира и со второй попытки самолет с российскими туристами добрался-таки до Москвы. Перед посадкой пилоту пришлось уйти в зону ожидания.

    Российские туристы, по данным сервиса Flightradar, к вечеру 18 декабря приземлились в столичном Домодедово. Пассажиры провели в пути больше 20 часов, хотя изначально рейс не предполагал никаких пересадок.

    Самолет авиакомпании Pagasus вылетел из Измира в Москву накануне в 21:25, полет прошел штатно, но посадка не задалась — в столице рекордный снегопад, задержки были массовыми. Этот борт и еще один самолет той же авиакомпании ушли на запасной аэродром, выбрав Хельсинки.

    В главном аэропорту Финляндии пассажиров обоих рейсов не выпустили из самолета и через несколько часов отправили обратно в Турцию, на этот раз в Стамбул. Как рассказали «Фонтанке» авиаэксперты, вероятней всего так поступили из экономии — у пилотов заканчивался рабочий день и экономичней было отправить всех в «домашний» аэропорт и пересадить на другой борт, чем расселять в отели и ждать, пока пилоты передохнут положенные 8 часов.

    Пассажиров отправили в Москву на другом самолете той же авиакомпании, который по расписанию должен был прибыть в 18:30. Борт сел с опозданием — в Домодедово скопилась очередь из самолетов, минимум пять рейсов, по данным Flightradar, вынуждены были сделать несколько дополнительных кругов, прежде чем приземлиться.

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    Комментарии 4

    Zdobsi18 Дек 2022 в 20:06
    Надо может почесаться и договориться с турками, чтоб а недружесивенные страны не возили наших туристов, даже в качестве запасного аэродрома? И экономически сделать выгодным, чтобы они нашими аэродромами пользовались? Что кататься то туда-обратно?
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