Самолет из Турции с российскими туристами не смог сесть в Москве. Пассажиры стали «заложниками», в Хельсинки их держат больше 10 часов

Самолет с туристами из России возвращался из турецкого Измира в Москву, но подвела погода. Борт ушел на запасной аэродром и, судя по всему, весь путь пассажирам придется начинать практически с начала.

Логистическое недоразумение произошло с рейсом PC1521 турецкой авиакомпании Pegasus. Самолет вылетел штатно, в 21.25 по Москве, до столицы долетел тоже без приключений. Но, судя по истории полета от сервиса Flightradar, не смог сесть со второго круга и ушел на запасной аэродром — в Москве всю ночь шел рекордный по сугробам снег, задерживаются десятки рейсов.