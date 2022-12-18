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    Самолет из Турции с российскими туристами не смог сесть в Москве. Пассажиры стали «заложниками», в Хельсинки их держат больше 10 часов

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    Самолет с туристами из России возвращался из турецкого Измира в Москву, но подвела погода. Борт ушел на запасной аэродром и, судя по всему, весь путь пассажирам придется начинать практически с начала.

    Логистическое недоразумение произошло с рейсом PC1521 турецкой авиакомпании Pegasus. Самолет вылетел штатно, в 21.25 по Москве, до столицы долетел тоже без приключений. Но, судя по истории полета от сервиса Flightradar, не смог сесть со второго круга и ушел на запасной аэродром — в Москве всю ночь шел рекордный по сугробам снег, задерживаются десятки рейсов.

    Почему самолет отправили в Хельсинки, а не, например, в Петербург, неизвестно — дозвониться до авиакомпании «Фонтанке» не удалось. В аэропорту Хельсинки посадка прошла штатно, самолет сел почти в пять утра. С тех пор он так и стоит у гейта вместе со всеми пассажирами, больше десяти часов их не выпускают из самолета.

    В аэропорту Хельсинки ТАСС сообщили, что детальной информацией не располагают и посоветовали обратиться к представителям авиакомпании. Ассоциация туроператоров России выложила ролик с кадрами из самолета и отметила, что еды и воды на борту нет.

    Дальнейшая судьба рейса туманна. Flightradar уверен, что самолет летит в Стамбул — это подтверждают и пассажиры. Правда, никаких данных об этом рейсе на табло финского аэропорта нет.

    В Домодедово, который изначально должен был принять измирский рейс, значится что он приземлится в 18.30.

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