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    Самолет с российскими туристами, застрявший в Хельсинки, вернулся в Турцию

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    6 комментариев

    Рейс авиакомпании Pegasus, который не смог приземлиться в Москве, вернул российских туристов туда, откуда они пытались улететь, — на турецкие берега.

    Борт, согласно данным Flightradar, 18 декабря сел в Стамбуле в 11:36. Как отмечает ТАСС, примерно в такой же ситуации оказался еще один самолет, который из-за снегопада также не смог сесть в Москве.

    Как сообщалось ранее, рейс PC1521 вылетел из Измира накануне вечером, в два часа ночи долетел до Москвы, но был вынужден уйти на запасной аэродром, капитан выбрал Хельсинки. В аэропорту финской столицы пассажиров не выпустили из самолета. Как рассказали «Фонтанке» авиаэксперты, вероятней всего, это было связано с экономией времени и денег — пересадить пассажиров на следующий рейс в «домашнем» аэропорту дешевле, чем расселять туристов в гостинице на 8 часов, поэтому всех отправили назад, пока у пилотов не закончилось рабочее время. Заправка самолета с пассажирами на борту также разрешена, по процедуре для этого необходимо открыть двери и подогнать две пожарные машины. В аэропорту Хельсинки россияне провели около четырех часов, всего же их полет из Турции в Турцию занял больше 12 часов.

    Во сколько пассажиры повторят попытку вернуться в Россию, пока неясно. По данным онлайн-табло Домодедово, самолет должен сесть в 18:30, но местом вылета значится Измир, а не Стамбул.

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    Комментарии 6

    PhoenixMG18 Дек 2022 в 15:28
    Закрыть границы и не париться с туристами! Пусть деньги в стране тратят а не на байрактары!
    +4−12
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