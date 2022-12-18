В Москве почти 119 тысяч человек расчищают улицы от снега

Почти 119 тысяч ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве днем 18 декабря. На улицы вышли 12,5 тысячи единиц спецтехники, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.



За ночь в отдельных районах города сугробы снега выросли до 20 сантиметров. В цикличном режиме, каждые четыре часа, проводится механизированное прометание улиц и дорог с противогололедной обработкой.

Из-за сильных снегопадов в Москве с утра задерживаются десятки рейсов. Несладко пришлось российским туристам, которые возвращались из Турции. Непогода вынудила пилотов уйти в аэропорт Хельсинки, где борт застрял надолго.