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    В Москве почти 119 тысяч человек расчищают улицы от снега

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    3 комментария

    Почти 119 тысяч ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве днем 18 декабря. На улицы вышли 12,5 тысячи единиц спецтехники, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

    За ночь в отдельных районах города сугробы снега выросли до 20 сантиметров. В цикличном режиме, каждые четыре часа, проводится механизированное прометание улиц и дорог с противогололедной обработкой.

    Из-за сильных снегопадов в Москве с утра задерживаются десятки рейсов. Несладко пришлось российским туристам, которые возвращались из Турции. Непогода вынудила пилотов уйти в аэропорт Хельсинки, где борт застрял надолго.

    За ночь в Москве выпало 13 мм снега — это 26% от месячной нормы декабря. Рекорд по количеству выпавших осадков в столице, составлявший 13,1 мм и установленный в 1989 году, побит, но точное его значение станет известно после 21 часа местного времени.


    Высота снежного покрова в столице увеличилась с 23 до 33 см, то есть на 43%, сообщили в метеобюро. При этом снегопады в Москве продолжаются, также ожидается метель и северный ветер с порывами до 12 м/с.

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    Комментарии 3

    Басик18 Дек 2022 в 16:10
    Опять зима, опять выпал снег, опять "аномалия" и "рекорд". Они точно в этой реальности жили, если для них снег в декабре это "аномальное явление"?
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