В аэропортах Москвы из-за снегопада задерживаются десятки рейсов

Из-за сильных снегопадов в Москве утром 18 декабря задерживаются более 60 рейсов. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание», наибольшее количество рейсов — 31 — задержали в «Домодедово».



Еще 19 рейсов задержаны и 9 отменены во «Внуково», а также 13 рейсов задержаны и 2 отменены в «Шереметьево».



Как сообщил специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, за ночь выпало 13 мм снега — это 26% от месячной нормы декабря. По его словам, рекорд по количеству выпавших осадков в столице, составлявший 13,1 мм и установленный в 1989 году, побит, но точное его значение станет известно после 21 часа местного времени.

