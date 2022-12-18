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    В аэропортах Москвы из-за снегопада задерживаются десятки рейсов

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    Из-за сильных снегопадов в Москве утром 18 декабря задерживаются более 60 рейсов. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание», наибольшее количество рейсов — 31 — задержали в «Домодедово».

    Еще 19 рейсов задержаны и 9 отменены во «Внуково», а также 13 рейсов задержаны и 2 отменены в «Шереметьево».

    Как сообщил специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, за ночь выпало 13 мм снега — это 26% от месячной нормы декабря. По его словам, рекорд по количеству выпавших осадков в столице, составлявший 13,1 мм и установленный в 1989 году, побит, но точное его значение станет известно после 21 часа местного времени.

    Высота снежного покрова в столице увеличилась с 23 до 33 см, то есть на 43%, сообщили в метеобюро. При этом снегопады в Москве продолжаются, также ожидается метель и северный ветер с порывами до 12 м/с.

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