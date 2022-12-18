Полиция нашла 5-летнего Матвея, похищенного год назад в Петербурге. Отец задержан

Спустя год поисков полиция все-таки нашла 5-летнего Матвея, который был похищен отцом. В декабре 2021 года он избил мать ребенка, забрал сына, сел в каршеринг и исчез. Как сообщает 18 декабря 47news, нашли их в городе Железногорске Курской области.
Это не было случайностью, оперативники разыскного отдела ГУ МВД узнали, где скрывается 50-летний Константин Сапрыкин. Пару дней они обходили детские площадки в районе поисков и наконец нашли отца и ребенка. Один полицейский заковал мужчину в наручники, второй подхватил мальчика на руки. Сапрыкин заочно арестован в Петербурге по делу об убийстве. Это стандартная статья, по которой возбуждают дела после исчезновения детей, вскоре ее переквалифицируют на «похищение». С ребенком все хорошо, он находится под опекой педагогов, его готовятся передать матери.
18 декабря минувшего года мать Матвея и бывшая сожительница Сапрыкина Марина Мальцева написала заявление в полицию. В тот день на Суздальском проспекте экс-возлюбленный избил ее и вырвал ребенка, после чего скрылся вместе с ним. Это уже четвертое похищение в жизни малыша. Прошлые сценарии были мягче, отца-похитителя быстро находили. В 2020 году его ограничили в родительских правах, Сапрыкин решился на кардинальные меры. После похищения его и вовсе лишили родительских прав.
История Марины Мальцевой не раз была рассказана журналистами. По описанию, ее бывший возлюбленный и отец ее ребенка был домашним тираном. Не работал, ограничил круг общения женщины. Первая жена мужчины покончила с собой. Сапрыкин был адептом движения «Отцы России» и заявлял, что это он настоящая мать Матвея.