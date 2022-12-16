IKEA гарантировала сотрудникам фабрик в России сохранение рабочих мест на год

IKEA гарантировала сотрудникам российских фабрик сохранение рабочих мест в течение ближайших 12 месяцев. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова.



Собрания, после которых было объявлено об этом решении, прошли в Новгороде, Тихвине и Вятке. Ближайший график на три месяца, заявил источник, будет в формате «неделя через неделю».

В официальной группе Рослеспрофсоюза также уточняется, что занятость в ближайшие 12 месяцев является одним из условий соглашения с новым собственником. https://vk.com/roslesprof?w=wall-151662957_5532