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    IKEA гарантировала сотрудникам фабрик в России сохранение рабочих мест на год

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    1 комментарий

    IKEA гарантировала сотрудникам российских фабрик сохранение рабочих мест в течение ближайших 12 месяцев. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова.

    Собрания, после которых было объявлено об этом решении, прошли в Новгороде, Тихвине и Вятке. Ближайший график на три месяца, заявил источник, будет в формате «неделя через неделю».

    В официальной группе Рослеспрофсоюза также уточняется, что занятость в ближайшие 12 месяцев является одним из условий соглашения с новым собственником. https://vk.com/roslesprof?w=wall-151662957_5532

    Ранее стало известно, что 510 сотрудников фабрик «IKEA Тихвин» и «IKEA Вятка» подписали петицию, которая была адресована руководству головного офиса компании. Работники требовали гарантировать им сохранение рабочих мест при переходе к новому собственнику в течение года, выплатить каждому единовременную компенсацию в размере не менее 50 тыс. руб. из-за ухода компании по форс-мажорным обстоятельствам, а также бонусы «Спасибо» за текущий год.

    «Фонтанка» писала о забастовке работников бывшего торгового комплекса «ИКЕА Дыбенко» и о том, почему профсоюзы недовольны позицией компании.

    IKEA – крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ «Мега», студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

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    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!16 Дек 2022 в 23:46
    я думаю раньше режим рухнет
    как бы соловьёв не кривлялся.
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