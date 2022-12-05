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    Выплата бонусов и компенсаций. «Фонтанка» публикует петицию сотрудников IKEA

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    7 комментариев

    Сотрудники тихвинской фабрики IKEA подписали петицию, связанную с условиями ухода компании из России. Документ 5 декабря оказался в распоряжении «Фонтанки».

    Требования в нем перечислены следующие: выплатить бонус «Спасибо» за текущий год, а также единовременную компенсацию по форс-мажорным обстоятельствам (минимум 50 тысяч рублей); гарантировать сохранение рабочих мест при переходе к новому собственнику или выплачивать выходное пособие в 7–8 окладов в зависимости от стажа «вместе со всеми бенефитами и прочими выплатами, как и ранее уволенным по соглашению сторон сотрудникам»; включить представителей профсоюзов в переговорную группу по передаче активов IKEA новым владельцам.

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    По данным ТАСС, такие же требования выдвигают сотрудники фабрики в Вятке, а всего собрано 510 подписей.

    «Фонтанка» писала о забастовке работников бывшего торгового комплекса «ИКЕА Дыбенко» и о том, почему профсоюзы недовольны позицией компании.

    IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ «Мега», студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

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    Комментарии 7

    Питербуржец с корнями05 Дек 2022 в 18:40
    Сейчас нужно держаться за любую работу.
    +0−0
    Analyst05 Дек 2022 в 18:40
    Насколько известно всем уволившимся сотрудникам ИКЕА выплатила по 7-8 окладов. Оставшиеся работать на фабриках компенсационных пакетов естественно не получили.
    Видимо новые хозяева фабрик не гарантируют сотрудникам таких бонусов, как ИКЕА, поэтому работники приняли запоздалое решение взять деньги с ИКЕА, но так не получится, процедура была соблюдена. Или мы чего-то не знаем?
    +2−1
    Ser_N077105 Дек 2022 в 18:25
    может все-таки у них не к тем людям претензии... с чего-это вдруг их работодатель взял и снялся с насиженного места... но к работодателю ушедшему из России не страшно предъявлять претензии, а лицам организовавшие сию движуху....
    +5−1
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