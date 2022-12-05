Выплата бонусов и компенсаций. «Фонтанка» публикует петицию сотрудников IKEA

Требования в нем перечислены следующие: выплатить бонус «Спасибо» за текущий год, а также единовременную компенсацию по форс-мажорным обстоятельствам (минимум 50 тысяч рублей); гарантировать сохранение рабочих мест при переходе к новому собственнику или выплачивать выходное пособие в 7–8 окладов в зависимости от стажа «вместе со всеми бенефитами и прочими выплатами, как и ранее уволенным по соглашению сторон сотрудникам»; включить представителей профсоюзов в переговорную группу по передаче активов IKEA новым владельцам.

Сотрудники тихвинской фабрики IKEA подписали петицию, связанную с условиями ухода компании из России. Документ 5 декабря оказался в распоряжении «Фонтанки».

По данным ТАСС, такие же требования выдвигают сотрудники фабрики в Вятке, а всего собрано 510 подписей.



«Фонтанка» писала о забастовке работников бывшего торгового комплекса «ИКЕА Дыбенко» и о том, почему профсоюзы недовольны позицией компании.

