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    Ничего удивительного. «Фонтанка» узнала, куда реформа уборки дворов в Петербурге заглянет в первую очередь

    Новая система уборки дворов заработает в Калининском районе Петербурга с 1 января 2023 года

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    3 комментария

    Последовательная передача работ по содержанию внутриквартальных территорий Петербурга районным жилищным агентствам стартует с севера. Это видно из комментария администрации Калининского района.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе 16 декабря, «с 1 января 2023 года в рамках предстоящей реформы уборка внутриквартальной территории квартала на Кушелевской дороге будет закреплена за Жилищным агентством Калининского района».

    Напомним, сейчас внутриквартальные территории общего пользования — то есть не закрепленные ни за организациями, ни за муниципалами, ни за комблагом, ни за УК — содержат подрядчики районных администраций. Как правило, на таких конкурсах побеждают работающие в окрестных домах жилкомсервисы, которым приходится следить за этими дворами и за общедомовым имуществом. Год назад жилком принял решение отказаться от конкурентного принципа распределения этих контрактов и поручить уборку районным жилищным агентствам, которые сменят организационную форуму на ГБУ и наберут сотрудников. Постепенный переход на новую систему начнется с 1 января и продлится, по расчетам, до 1 июля. Районы будут входит в реформу по мере готовности их жилищных агентств.

    Тот факт, что Калининский район в числе первых — неудивителен. Он регулярно оказывается полигоном для нововведений в сфере ЖКХ — например, именно здесь начинали экспериментировать с дворник-шерингом.

    Почему «Фонтанка» вообще заговорила с районом именно о Кушелевке и при чем уставший корреспондент с лопатой — читайте здесь.

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    Комментарии 3

    dedegora16 Дек 2022 в 21:32
    Там начальник С. Петриченко, не справившийся со свалками и незаконными заборами Невского района, на повышение пошел. За 3 года свалка под Российским путепроводом только росла. Снегоуборка-только через горпрокуратуру.
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