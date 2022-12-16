Уходящий 2022 год легким не назовешь, но и в нем были светлые моменты, которые приятно вспомнить. Гости премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», назвали на свой вкус как минимум 10 хороших событий, которые произошли в Петербурге с начала года. Среди них оказались даже такие неожиданные варианты, как снежная зима и платные парковки. Попробуйте угадать, кому они приглянулись. Ответы — на видео.
Открытие Дома книги, 350-летие Петра, снег под Новый год. Что ещё хорошего случилось с Петербургом в 2022 году
Уходящий 2022 год легким не назовешь, но и в нем были светлые моменты, которые приятно вспомнить. Гости премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», назвали на свой вкус как минимум 10 хороших событий, которые произошли в Петербурге с начала года. Среди них оказались даже такие неожиданные варианты, как снежная зима и платные парковки. Попробуйте угадать, кому они приглянулись. Ответы — на видео.
15 декабря в Петербурге вручили премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». В течение четырех месяцев читатели «Фонтанки» сначала выдвигали кандидатов на победу, а затем выбирали лучших из финалистов по 11 номинациям. Кому отдали свои голоса петербуржцы, смотрите здесь.
На камерной церемонии в Главном штабе Эрмитажа, которую вели Дмитрий Нагиев и Елена Голуб, собралось более 500 гостей. Вручение наград сменялось видеороликами о героях «Фонтанки» — замечательных людях, которые живут среди нас и о которых хочется рассказывать чаще. Вечер украсили выступления звезд: Игоря Корнелюка, Анвара Либабова, группы Billy's Band и монолог Семена Альтова.
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