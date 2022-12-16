Сбой электроники почти на час запер пассажиров в троллейбусе на Комендантском

Вечер пятницы, 16 декабря, для пассажиров троллейбуса на севере Петербурга начался с ЧП. Из-за технических неполадок они не могли выбраться наружу, пока аварийка пыталась добраться до них по пробкам.



По словам очевидцев, на Комендантском проспекте пассажиры оказались заперты в троллейбусе №2 и мерзли около часа, пытаясь вызвать МЧС и ожидая помощи. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что в троллейбусе произошел сбой электроники, а из-за дорожной обстановки в вечерний час пик аварийные службы предприятия добирались до места дольше. В итоге спустя 40 минут ожидания пассажиров выпустили из троллейбуса, аварийно разблокировав двери.