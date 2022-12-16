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    Сбой электроники почти на час запер пассажиров в троллейбусе на Комендантском

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    Вечер пятницы, 16 декабря, для пассажиров троллейбуса на севере Петербурга начался с ЧП. Из-за технических неполадок они не могли выбраться наружу, пока аварийка пыталась добраться до них по пробкам.

    По словам очевидцев, на Комендантском проспекте пассажиры оказались заперты в троллейбусе №2 и мерзли около часа, пытаясь вызвать МЧС и ожидая помощи. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что в троллейбусе произошел сбой электроники, а из-за дорожной обстановки в вечерний час пик аварийные службы предприятия добирались до места дольше. В итоге спустя 40 минут ожидания пассажиров выпустили из троллейбуса, аварийно разблокировав двери.

    «Горэлектротранс приносит извинения пассажирам за нештатную ситуацию», — добавили в пресс-службе.

    На предприятии отметили, что троллейбус новый и еще находится на гарантии. Судя по бортовому номеру, речь идет о модели «Ольгерд» производства «Белкоммунамаш» (БКМ 32100D), выпущенном в начале осени. Он приписан к 6-му парку и используется на маршруте №2. «Фонтанка» рассказывала, что БКМ — один из основных поставщиков новой техники для Горэлектротранса. Подробнее о подвижном составе — здесь.

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    Комментарии 11

    Дядя Бо16 Дек 2022 в 17:38
    Извинения - это много. Компенсации морального вреда вполне достаточно.
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