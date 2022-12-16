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    Петербург и Интер РАО дадут Невскому экологическому оператору 12 млрд рублей — взаймы

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    7 комментариев

    Петербургский региональный оператор по обращению с отходами получит корпоративный заём от своих акционеров — Петербурга и Интер РАО. Ранее один из них предлагал всем участникам предприятия инвестировать без всяких кредитов по 4 млрд рублей.

    О корпоративных займах на 12 млрд рублей «Фонтанке» 16 декабря рассказал глава Интер РАО Борис Ковальчук в ходе открытия первого завода НЭО по мусоропереработке на Волхонском шоссе. «Мы решили вопрос корпоративными займами», — подчеркнул он, говоря о докапитализации НЭО. Вопрос связан с тем, что ранее именно Ковальчук призывал всех остальных акционеров в равных пропорциях вложиться в увеличение уставного капитала компании — с нынешних 100 млн рублей до 16 млрд. На данный момент учредителями общества являются Петербург, Ленинградская область, Интер РАО и «ВТБ Инфраструктурный холдинг» (но его долю выкупает Смольный).

    При этом Борис Ковальчук подчёркивал, что на данный момент расходы НЭО финансируются за счёт акционерного займа самого Интер РАО, их объём — 1,9 млрд рублей, а финансовые организации готовы кредитовать строительство заводов только при поручительстве его акционеров.

    16 декабря официально запущена первая очередь первого комплекса НЭО по переработке отходов на Волхонском шоссе. О том, как выглядит завод и что обещали высокие гости на его открытии, — читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 7

    Hans-Christian16 Дек 2022 в 17:04
    Постройте не эти деньги школы и детсады! Зачем прокладке такое баблище 😳😳😳? У НЭО же, как я понял, ничего своего нет.
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