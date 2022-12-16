Петербург и Интер РАО дадут Невскому экологическому оператору 12 млрд рублей — взаймы

Петербургский региональный оператор по обращению с отходами получит корпоративный заём от своих акционеров — Петербурга и Интер РАО. Ранее один из них предлагал всем участникам предприятия инвестировать без всяких кредитов по 4 млрд рублей.

О корпоративных займах на 12 млрд рублей «Фонтанке» 16 декабря рассказал глава Интер РАО Борис Ковальчук в ходе открытия первого завода НЭО по мусоропереработке на Волхонском шоссе. «Мы решили вопрос корпоративными займами», — подчеркнул он, говоря о докапитализации НЭО. Вопрос связан с тем, что ранее именно Ковальчук призывал всех остальных акционеров в равных пропорциях вложиться в увеличение уставного капитала компании — с нынешних 100 млн рублей до 16 млрд . На данный момент учредителями общества являются Петербург, Ленинградская область, Интер РАО и «ВТБ Инфраструктурный холдинг» (но его долю выкупает Смольный).